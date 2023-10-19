سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يدرس طلب تمويل بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا و10 مليارات لإسرائيل

منذ 16 دقيقة

حجم الخط
0

واشنطن:  قال مصدر مطلع لرويترز يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس طلب مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا وعشرة مليارات دولار لإسرائيل ضمن طلب إنفاق إضافي سيرسله بايدن إلى الكونغرس بحلول الجمعة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يطلب بايدن من الكونغرس إقرار مشروع قانون الإنفاق التكميلي بسرعة، إذ تسعى واشنطن للتعامل مع تبعات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول فيما تتطلع في الوقت نفسه لمواصلة دعم أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز يوم الثلاثاء إن بايدن يدرس تقديم طلب تمويل إضافي بنحو مئة مليار دولار يشمل مساعدات دفاعية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، بالإضافة إلى تمويل للجهود المبذولة لتعزيز الأمن على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بايدن يلقي خطاباً الخميس بشأن دعم إسرائيل ويقول إن الأغلبية العظمى من الفلسطينيين لا تنتمي لحماس
منذ 3 ساعات
بوتين: الجيش الروسي “يحسّن مواقعه” على الجبهة بما في ذلك حول أفدييفكا
15 - أكتوبر - 2023
زيلينسكي يزور الحلف الأطلسي للمرة الأولى ويطلب زيادة إمدادات الأسلحة وإظهار الدعم للإسرائيليين
11 - أكتوبر - 2023
زيلينسكي: روسيا توفّر دعماً للعمليات التي تقوم بها حماس
10 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية