بايدن يدعو إلى “هدنة مؤقتة” في غزة لإخراج “الرهائن”

واشنطن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ليلة الأربعاء إنه يعتقد أنه يجب أن يكون هناك “هدنة” في “الصراع بين إسرائيل وغزة” لإخراج الرهائن بعد أن قاطعه أحد الأشخاص أثناء حملة لجمع التبرعات.

وقال بايدن : “أعتقد أننا بحاجة إلى وقفة”.

وسأل أحد الحضور عما يقصده بايدن بتعليقه، فأجاب الرئيس: “التوقف يعني إعطاء الوقت لإخراج (الرهائن)، أعطوا الوقت”.

وقال: “أنا الرجل الذي أقنع بيبي “نتنياهو” بالدعوة إلى وقف إطلاق النار للسماح للرهائن بالخروج”.

وأضاف “أنا الرجل الذي تحدث مع السيسي لإقناعه بفتح الباب”، ويبدو أن التصريح الأخير يشير إلى معبر رفح بين مصر وغزة .

(وكالات)