بايدن يدعو قادة مجموعة العشرين إلى “زيادة ضغوطهم” على حماس للتوصل لوقف لإطلاق النار

ريو دي جانيرو: دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، قادة دول مجموعة العشرين الى تكثيف الضغوط على حماس للتوصل لوقف لإطلاق النار مع إسرائيل، متعهدا “بمواصلة الضغط” من أجل ابرام اتفاق في الأسابيع الأخيرة من ولايته قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال بايدن في كلمته الافتتاحية أمام قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، “أطلب من الجميع هنا زيادة ضغوطهم على حماس، التي ترفض هذه الصفقة حاليا”.

كما جدد الرئيس المنتهية ولايته دعواته لإسرائيل للحد من الخسائر المدنية في حربها في غزة.

وقال بايدن الذي يحضر آخر اجتماع له في مجموعة العشرين “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بعد أسوأ مذبحة لليهود منذ المحرقة. لكن كيف تدافع عن نفسها … يهم كثيرا”.

وأضاف “سنواصل الضغط لتسريع اتفاق وقف إطلاق النار الذي يضمن أمن إسرائيل ويعيد الرهائن إلى ديارهم وينهي معاناة الشعب الفلسطيني والأطفال”.

وأسفرت الحرب العنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة عن 43922 شهيدا على الأقل، غالبيتهم مدنيون من النساء والأطفال.

وأعلنت حماس الجمعة أنها “مستعدة” للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، داعية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب “للضغط” على إسرائيل.

(وكالات)