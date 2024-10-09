بايدن يدعو نتنياهو إلى “تقليص الضرر اللاحق بالمدنيين” في لبنان

واشنطن: طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “تقليص الضرر اللاحق بالمدنيين” في لبنان، ولا سيّما في العاصمة بيروت، مؤكداً في الوقت ذاته “حق إسرائيل في حماية مواطنيها من حزب الله”، بحسب البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّ بايدن ونتنياهو اتفقا على “البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة بشكل مباشر، ومن خلال فرقهما من مستشاري الأمن القومي”، بشأن الردّ الإسرائيلي المتوقع على الهجوم الصاروخي الذي شنّته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ولم يتضمّن البيان أيّ تفاصيل بشأن هذا الردّ الإسرائيلي المرتقب.

وبحسب البيان فإنّ بايدن الذي لم يتحدّث مباشرة مع نتنياهو منذ سبعة أسابيع، شدّد على ضرورة التوصّل إلى حلّ دبلوماسي يتيح عودة السكان المدنيين في كل من شمال إسرائيل وجنوب لبنان إلى ديارهم.

وفي ما يتعلق بغزة، بحث الجانبان، وفق البيت الأبيض، “ضرورة إعادة إطلاق العمل الدبلوماسي لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس”.

كما شدّد بايدن على “ضرورة إعادة إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة”.

(أ ف ب)