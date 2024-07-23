بايدن يدلي بخطاب إلى الأمة غدا

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إنه سيدلي بخطاب مهم إلى الأمة يذيعه التلفزيون مساء غد الأربعاء.

وأضاف أن الخطاب سيركز على قراره بالانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي.

(رويترز)