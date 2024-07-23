بايدن يدلي بخطاب إلى الأمة غدا

عاجل.. الصحة الفلسطينية: شهيد ثان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة شمالي الضفة
الرئيس الأمريكي جو بايدن
واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إنه سيدلي بخطاب مهم إلى الأمة يذيعه التلفزيون مساء غد الأربعاء.
وأضاف أن الخطاب سيركز على قراره بالانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي.
(رويترز)
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ترى ماذا عساه يقول سفاح أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور عليه اللعنة واللعنات المتاتاليات وغضب الرب و هزيمة نكراء بجاه المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀
ترى ماذا عساه يقول سفاح أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور عليه اللعنة واللعنات المتاتاليات وغضب الرب و هزيمة نكراء بجاه المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀