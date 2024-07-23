سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يدلي بخطاب إلى الأمة غدا

23 - يوليو - 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إنه سيدلي بخطاب مهم إلى الأمة يذيعه التلفزيون مساء غد الأربعاء.
وأضاف أن الخطاب سيركز على قراره بالانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي.
(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 23, 2024 الساعة 7:04 م

    ترى ماذا عساه يقول سفاح أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور عليه اللعنة واللعنات المتاتاليات وغضب الرب و هزيمة نكراء بجاه المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

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