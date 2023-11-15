سياسة | دولي

بايدن يرحّب بإحراز “تقدّم حقيقي” خلال قمّته مع شي- (تغريدة)

15 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
0

وودسايد (الولايات المتحدة):  أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أنّ القمّة التي عقدها مع نظيره الصيني شي جينبينغ للحدّ من التوتّرات بين بلديهما أحرزت “تقدّماً حقيقياً”.

وقال بايدن في منشور على منصّة إكس “أثمّن الحوار الذي أجريته اليوم مع الرئيس شي”، مضيفاً “اليوم أحرزنا تقدّماً حقيقياً”.

 وأعلن  بايدن في أعقاب قمّة عقدها مع نظيره الصيني في كاليفورنيا الأربعاء أنّه ما زال يعتبر شي جينبينغ “ديكتاتوراً”، مكرّراً بذلك مصطلحاً أثار في وقت سابق من هذا العام غضب بكين.

وفي ختام مؤتمر صحافي أعقب القمة، قال بايدن ردّاً على سؤال عمّا إذا كان لا يزال يعتبر شي ديكتاتوراً “حسناً، إنّه ديكتاتور بمعنى أنّه رجل يدير دولة، دولة شيوعية، تقوم على نظام حكم يختلف تماماً عن نظام

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

لأول مرة.. قاذفات استراتيجية روسية وصينية تحلق بالقرب من أجواء ألاسكا ومقاتلات أمريكية وكندية تعترضها
25 - يوليو - 2024
تشاينا ديلي: فيتو واشنطن ضد وقف حرب غزة غير مبرر
22 - فبراير - 2024
البنتاغون يعيد هيكلة قواته الجوية ويعتزم نشر 5 حاملات طائرات في الهادئ تحسبا للصين
15 - فبراير - 2024
واشنطن بوست: اجتماع متوقع بين الرئيسين الأمريكي والصيني في نوفمبر
6 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية