بايدن يرحّب بإحراز “تقدّم حقيقي” خلال قمّته مع شي- (تغريدة)

وودسايد (الولايات المتحدة): أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أنّ القمّة التي عقدها مع نظيره الصيني شي جينبينغ للحدّ من التوتّرات بين بلديهما أحرزت “تقدّماً حقيقياً”.

وقال بايدن في منشور على منصّة إكس “أثمّن الحوار الذي أجريته اليوم مع الرئيس شي”، مضيفاً “اليوم أحرزنا تقدّماً حقيقياً”.

وأعلن بايدن في أعقاب قمّة عقدها مع نظيره الصيني في كاليفورنيا الأربعاء أنّه ما زال يعتبر شي جينبينغ “ديكتاتوراً”، مكرّراً بذلك مصطلحاً أثار في وقت سابق من هذا العام غضب بكين.

وفي ختام مؤتمر صحافي أعقب القمة، قال بايدن ردّاً على سؤال عمّا إذا كان لا يزال يعتبر شي ديكتاتوراً “حسناً، إنّه ديكتاتور بمعنى أنّه رجل يدير دولة، دولة شيوعية، تقوم على نظام حكم يختلف تماماً عن نظام

I value the conversation I had today with President Xi because I think it's paramount that we understand each other clearly, leader to leader.

There are critical global challenges that demand our joint leadership. And today, we made real progress. pic.twitter.com/rljB0Ow7JA

