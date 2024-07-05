بايدن يرد على منتقديه: مستمر في السباق الرئاسي وسأفوز مرة أخرى- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: في أول تجمع حاشد له منذ أن وصلت الدعوات إلى انسحابه إلى ذروتها، قاوم الرئيس الأمريكي جو بايدن منتقديه يوم الجمعة، وأعلن بقوة أنه سيبقى في السباق لعام 2024 على الرغم من الدعوات التي تطالبه بالتنحي.

بايدن: “بعد ما فعله ترامب في 6 يناير، لماذا يسمح له أي شخص بالتواجد بالقرب من المكتب البيضاوي مرة أخرى؟”

وأعطى بايدن أوضح إشارة حتى الآن إلى رفضه القاطع للدعوات التي تطالبه بالانسحاب من السباق لعام 2024.

وقال بايدن أمام حشد من الناس في تجمع انتخابي في ماديسون بولاية ويسكونسن: “ماذا سيفعل جو؟ هل سيبقى في السباق؟ هل سينسحب؟ ماذا سيفعل؟”

وأعلن بايدن “حسنًا، إليكم إجابتي: سأترشح وسأفوز مرة أخرى”.

كان بايدن يتعامل مع تداعيات أدائه في المناظرة، حيث تحدث بهدوء وبصوت أجش، ولم يتمكن من إنهاء بعض أفكاره. كان بايدن وفريقه يحاولون وقف النزيف ، لكن الرئيس وحملته وإدارته كانوا جميعًا تحت المجهر المكثف طوال الأسبوع.

وقال بايدن “على الرغم من أن بعض الناس لا يبدو أنهم يهتمون بمن يصوتون له، إلا أنهم يحاولون إخراجي من السباق. دعني أقول هذا بوضوح قدر استطاعتي. سأبقى في السباق”.

كما استخدم سنه لتسليط الضوء على قائمة من الإنجازات، قبل كل واحدة منها بسؤال الحضور عما إذا كان كبيرًا في السن عندما فعل أشياء مثل التنازل عن ديون القروض الطلابية، وخلق فرص العمل، وخفض تكاليف الرعاية الصحية.

ثم انتقل إلى انتقاد الرئيس السابق ترامب، وهاجمه بسبب دوره في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، وبسبب مجموعة من المشاكل القانونية، بما في ذلك إدانته الجنائية.

وقال بايدن: “بعد ما فعله ترامب في 6 يناير، لماذا يسمح له أي شخص بالتواجد بالقرب من المكتب البيضاوي مرة أخرى؟”

وتحدث حاكم ولاية ويسكونسن توني إيفرز (ديمقراطي) قبل بايدن في الحدث وأعرب عن دعمه للرئيس. وبحسب ما ورد لم يحضر إيفرز اجتماعًا طال انتظاره للحكام مع بايدن في البيت الأبيض يوم الأربعاء كجزء من تداعيات المناظرة.