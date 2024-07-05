سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يرد على منتقديه: مستمر في السباق الرئاسي وسأفوز مرة أخرى- (فيديو)

منذ 56 دقيقة

رائد صالحة
حجم الخط
0

واشنطن- “القدس العربي”: في أول تجمع حاشد له منذ أن وصلت الدعوات إلى انسحابه إلى ذروتها، قاوم الرئيس الأمريكي جو بايدن منتقديه يوم الجمعة، وأعلن بقوة أنه سيبقى في السباق لعام 2024 على الرغم من الدعوات التي تطالبه بالتنحي.

بايدن: “بعد ما فعله ترامب في 6 يناير، لماذا يسمح له أي شخص بالتواجد بالقرب من المكتب البيضاوي مرة أخرى؟”

وأعطى بايدن أوضح إشارة حتى الآن إلى رفضه القاطع  للدعوات التي تطالبه بالانسحاب من السباق لعام 2024.

وقال بايدن أمام حشد من الناس في تجمع انتخابي في ماديسون بولاية ويسكونسن: “ماذا سيفعل جو؟ هل سيبقى في السباق؟ هل سينسحب؟ ماذا سيفعل؟”

وأعلن بايدن “حسنًا، إليكم إجابتي: سأترشح وسأفوز مرة أخرى”.

كان بايدن يتعامل مع تداعيات أدائه في المناظرة، حيث تحدث بهدوء وبصوت أجش، ولم يتمكن من إنهاء بعض أفكاره. كان بايدن وفريقه يحاولون وقف النزيف ، لكن الرئيس وحملته وإدارته كانوا جميعًا تحت المجهر المكثف طوال الأسبوع.

وقال بايدن “على الرغم من أن بعض الناس لا يبدو أنهم يهتمون بمن يصوتون له، إلا أنهم يحاولون إخراجي من السباق. دعني أقول هذا بوضوح قدر استطاعتي. سأبقى في السباق”.

كما استخدم سنه لتسليط الضوء على قائمة من الإنجازات، قبل كل واحدة منها بسؤال الحضور عما إذا كان كبيرًا في السن عندما فعل أشياء مثل التنازل عن ديون القروض الطلابية، وخلق فرص العمل، وخفض تكاليف الرعاية الصحية.

ثم انتقل إلى انتقاد الرئيس السابق ترامب، وهاجمه بسبب دوره في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، وبسبب مجموعة من المشاكل القانونية، بما في ذلك إدانته الجنائية.

وقال بايدن: “بعد ما فعله ترامب في 6 يناير، لماذا يسمح له أي شخص بالتواجد بالقرب من المكتب البيضاوي مرة أخرى؟”

وتحدث حاكم ولاية ويسكونسن توني إيفرز (ديمقراطي) قبل بايدن في الحدث وأعرب عن دعمه للرئيس. وبحسب ما ورد لم يحضر إيفرز اجتماعًا طال انتظاره للحكام مع بايدن في البيت الأبيض يوم الأربعاء كجزء من تداعيات المناظرة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بايدن تحدث مع نتنياهو بشأن محادثات “وقف إطلاق النار” في غزة
منذ 21 ساعة
متظاهرون يتجمعون طوال الليل أمام منزل برلماني أمريكي وهم يهتفون “فليذهب الصهاينة للجحيم”- (فيديو)
4 - يوليو - 2024
استقالة أول مسلمة و”أصغر موظفة” من الحكومة الأمريكية احتجاجاً على تمويل إدارة بايدن للجرائم الإسرائيلية في غزة
3 - يوليو - 2024
اللوبي الصهيوني في أمريكا يرفع دعوى ضد كوريا الشمالية وسوريا وإيران بحجة مساعدة حماس في هجمات 7 أكتوبر
2 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية