بايدن: ساعدنا إسرائيل وسنحميها.. ويمكن تجنب الحرب الشاملة

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، بأنه لا يعتقد أن حرباَ شاملة ستندلع في الشرق الأوسط.

وقال :”أعتقد أننا سنتجنب اندلاع حرب شاملة في المنطقة لكن هناك الكثير مما ينبغي القيام به.

وعندما سئل عن مدى ثقته في إمكانية تجنب مثل هذه الحرب، توقف قليلا وقال “ما مدى ثقتكم في عدم هطول الأمطار؟ انظروا، لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب شاملة. أعتقد أننا قادرون على تجنبها”.

وأضاف” ساعدنا إسرائيل وسنحميها”.

وقال الرئيس الأمريكي إنه لن يتفاوض علنا، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان قد حث إسرائيل على عدم مهاجمة منشآت نفط إيرانية.

وقال بايدن للصحافيين “أعرف ألا أتفاوض علنا”.

يأتي هذا وسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل في وقت تدرس فيه إسرائيل خيارات الرد على هجوم صاروخي باليستي شنته طهران عليها يوم الثلاثاء.

(وكالات)