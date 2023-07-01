بايدن يستقبل الأربعاء رئيس وزراء السويد لبحث ملفي عضوية الناتو وأوكرانيا

واشنطن: يستقبل جو بايدن الأربعاء رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في البيت الأبيض للبحث في ملف انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي ودعم أوكرانيا، وفق ما ذكرت الرئاسة الأمريكية السبت.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إن الجانبين “سيعيدان التأكيد أن السويد يجب أن تنضم إلى الناتو في أقرب وقت ممكن” وسيبحثان في “التزامهما المشترك بدعم أوكرانيا” في مواجهة روسيا.

والسويد “مدعوة” للانضمام إلى الحلف منذ حزيران/يونيو 2022، لكن ترشحها الذي يجب أن تصادق عليه الدول الأعضاء الـ 31، تعارضه كل من تركيا والمجر.

تجرى غداة هذه الزيارة محادثات حول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في بروكسل، بحضور ممثلين للسويد وتركيا.

هذا الأسبوع، زاد حادث جديد من فتور العلاقات بين البلدين عندما أحرق عراقي نسخة من المصحف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم الأربعاء مما أثار غضب العالم الإسلامي وانتقادات لاذعة للسويد أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت المتحدثة أن بايدن وكريسترسون سيناقشان في واشنطن “تعاونهما الأمني المتنامي”.

كما سيكون الاجتماع فرصة “لتعزيز التنسيق عبر الأطلسي في ما يتعلق بالصين”، بحسب المتحدثة.

(أ ف ب)