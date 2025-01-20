دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ويَعدُ “بعصر ذهبي لأمريكا” وجلب السلام للعالم- (صور)

واشنطن: أدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اليمين رئيسا للولايات المتحدة، ليفتتح ولايته الثانية وسط ترقب محلي وعالمي بسبب حجم التغيير الذي وعد به.

ودخل ترامب الاثنين إلى مقر الكونغرس في واشنطن في إطار مراسم تنصيبه ليؤدي اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وأقسم ترامب الجمهوري على حماية الدستور تحت قبة المبنى الذي حاول فيه أنصاره في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 الحيلولة دون التصديق على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن.

كما أدى جيمس ديفيد فانس اليمين الدستورية نائبا للرئيس.

وحضر المراسم الدستورية رؤساء سابقون للولايات المتحدة؛ وهم بايدن وبيل كلينتون (الرئيس الـ42) وجورج بوش الابن (الرئيس الـ43) وباراك أوباما (الرئيس الـ44).

وفي كلمة خلال حفل تنصيبه قال ترامب إن العالم كان “عنيفا” خلال الفترة السابقة، وإن إدارته الجديدة ستضع حدا لكل الحروب.

وأضاف “العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ، وسأضع أمريكا أولا”.

وتابع: “سنضع حدا لكل الحروب، وقوّتنا ستجلب روحا جديدة من الوحدة إلى عالم كان غاضبا وعنيفا وغير قابل للتنبؤ بمستقبله”.

وأشار إلى أن نجاحه سيُقاس “ليس فقط بالمعارك التي نفوز بها، بل بالحروب التي ننهيها أيضا، وربما الأهم من ذلك الحروب التي لا نخوضها أبدا”.

وقال ترامب: “قبل يوم واحد من تسلمي المنصب عاد الرهائن في الشرق الأوسط إلى منازلهم وسأكون صانع سلام وسأعمل على وقف الحروب”.

كما أعلن أن الولايات المتحدة ستسترد قناة بنما، لكنه لم يخض في التفاصيل خلال خطابه.

وأضاف “جرى انتهاك غرض اتفاقنا وروح معاهدتنا تماما”.

ومن أبرز الملفات التي تطرق لها الرئيس الأمريكي الجديد أنه سيعلن الهجرة غير القانونية حالة طوارئ وطنية، ويرسل قوات إلى الحدود الأمريكية المكسيكية ويعيد سياسة “البقاء في المكسيك” كجزء من حملة شاملة على الهجرة.

وأضاف أنه سيسعى إلى وقف جميع عمليات الدخول غير القانونية واحتجاز جميع المهاجرين الذين يتم القبض عليهم وهم يعبرون بشكل غير قانوني.

كما أعلن أن السياسة الأمريكية الرسمية ستعترف فقط “بجنسين ذكور وإناث”.

وأوضح ترامب الذي وعد فريقه باصدار مراسيم لوقف المساعدات الفدرالية للمتحولين جنسيا “بدءا من اليوم ستقوم السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة على الاعتراف بجنسين فقط، الذكور والاناث”.

وتعهّد الرئيس بتجديد النظام التجاري الأمريكي، واعدا بفرض رسوم جمركية وضرائب على دول لدعم الأمريكيين.

وقال “سأباشر على الفور إصلاح نظامنا التجاري لحماية العمال والعائلات الأمريكية”. وأضاف “بدلا من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء دول أخرى، سنفرض رسوما جمركية وضرائب على دول أجنبية لإثراء مواطنينا”.

وفي وقت سابق، استقبل بايدن ترامب في البيت الأبيض لتناول الشاي قبل بدء مراسم التنصيب، في إطار الحفاظ على تقاليد الانتقال السلمي للسلطة.

وتبادل الجانبان التحية على سجادة حمراء، حيث تم التقاط الصور لهما قبل اجتماع خاص لتناول الشاي والقهوة.

وقال بايدن لترامب بعد خروجه من السيارة “مرحبا في منزلك”.

وتأبط بايدن ذراع ترامب لمرافقته إلى داخل القصر.

(وكالات)