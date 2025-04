بايدن يسخر من رقص ترامب “الغريب” على المسرح- (فيديو)

واشنطن: سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بعد حادثة غريبة في أحد تجمعات ترامب الانتخابية.

وقال بايدن خلال فعالية في فيلادلفيا: “وقف على المسرح لمدة 30 دقيقة ورقص”. وأضاف: “أنا جاد. ما الخطب مع هذا الرجل؟”، واصفا ترامب بأنه “خاسر”.

they're now playing Sinéad while Trump bobs around and dances pic.twitter.com/xKgFpthg30

— Aaron Rupar (@atrupar) October 15, 2024