سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يسخر من رقص ترامب “الغريب” على المسرح- (فيديو)

16 - أكتوبر - 2024

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واشنطن: سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بعد حادثة غريبة في أحد تجمعات ترامب الانتخابية.

وقال بايدن خلال فعالية في فيلادلفيا: “وقف على المسرح لمدة 30 دقيقة ورقص”. وأضاف: “أنا جاد. ما الخطب مع هذا الرجل؟”، واصفا ترامب بأنه “خاسر”.

وقام ترامب بإنهاء لقاء في تجمع انتخابي في بنسلفانيا يوم الإثنين بعد مقاطعته بسبب حالتين طبيتين طارئتين نتيجة درجات الحرارة المرتفعة. ولم يغادر المرشح الجمهوري المسرح على الفور، بل طلب أن يتم بث موسيقى “أفي ماريا”.

ثم طلب الرئيس السابق مجموعة من الأغاني الأخرى، حيث رقص على أنغامها. وقال: “دعونا نستمع إلى الموسيقى فقط”.

كما سخرت المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس من هذه الحادثة، حيث شاركت مجموعة من المقاطع تظهر ترامب وهو يتمايل مع أغان مختلفة، معلقة: “آمل أن يكون بخير”.

(د ب أ)

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  1. يقول Samir:
    أكتوبر 16, 2024 الساعة 5:47 ص

    هناك شبه إجماع بين أطباء الأمراض النفسية أن ترامب غير طبيعي من الناحية الذهنية و النفسية، لكن المشكلة تكمن في اعتقاده بأنه شخص طبيعي

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  2. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    أكتوبر 16, 2024 الساعة 8:05 ص

    باي وجه يسخر بايدن من الآخرين و هو الذي يسخر منه النتن ياهو منذ ازيد من سنة ؟

    رد

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