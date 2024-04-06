بايدن يسخر من سؤال عما إذا كان سيتخلى عن دعم إسرائيل: “من أين أنت يا رجل..هل هذا سؤال جدي؟”

واشنطن: زعم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أن اسرائيل تقوم بما طلبته الولايات المتحدة على صعيد إيصال المساعدات الى غزة، وذلك غداة تحذير وجهه الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسئل بايدن خلال مغادرته البيت الابيض عما إذا كان هدد خلال اتصاله بنتياهو بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، فأجاب “لقد طلبت منهم القيام بما يقومون به” حاليا.

وسخر الرئيس الأمريكي من سؤال إن كان يتخلى عن دعم اسرائيل، حيث رد على الصحافي الذي وجهه قائلا “من أين أنت يا رجل”، قبل أن يتساءل “هل هذا سؤال جدي؟”.

وأعلنت إسرائيل الجمعة أنها ستسمح “مؤقتا” بإدخال مساعدات انسانية إلى شمال غزة المهدد بالمجاعة، وذلك بعد ساعات على تحذير حليفتها الولايات المتحدة من تغيير حاد في سياساتها الداعمة للحرب في القطاع.

وخلال محادثة هاتفية الخميس بين بايدن ونتنياهو سادها التوتر واستمرت 30 دقيقة، قال بايدن لنتنياهو إن سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل ستكون رهن حماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة، في أول تلميح لتغيير محتمل في سياسة واشنطن منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلنت إسرائيل أيضا أنها طردت ضابطين بعد اكتشاف سلسلة “أخطاء جسيمة” أدت إلى غارات اسفرت عن مقتل عمال الإغاثة من “المطبخ المركزي العالمي”.

لكن البيت الأبيض أكد أن على إسرائيل أن تفعل المزيد للوفاء بالوعود التي قطعتها لبايدن.

وواصل بايدن وقوفه إلى جانب اسرائيل على الرغم من القلق بشأن ارتفاع حصيلة الشهداء المدنيين والوضع الإنساني المتردي في غزة.

ولكن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستُجرى في تشرين الثاني/نوفمبر، يواجه بايدن معارضة متزايدة لسياسته في غزة من الناخبين المسلمين والشباب، حيث يحضه حلفاؤه على تغيير المسار.

(وكالات)