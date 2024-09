بايدن يشارك في حفل تبرعات لحملته الانتخابية بمنزل ملياردير يهودي أمريكي بعد ساعات من استخدام الفيتو ضد قرار لوقف إطلاق النار في غزة

لوس أنجلوس- “القدس العربي”: بعد ساعات من استخدام سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار الثالث لوقف إطلاق النار الذي تم اقتراحه في مجلس الأمن الدولي منذ أن بدأت إسرائيل هجومها الدموي على غزة بدعم من الولايات المتحدة في أكتوبر، كان من المقرر أن يحضر الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، حملة لجمع التبرعات بمبالغ مرتفعة للغاية في لوس أنجلوس بمنزل ملياردير كبير معروف بدعمه للاحتلال الإسرائيلي.

وبدأت تذاكر الحدث الذي استضافه الملياردير اليهودي الأمريكي وقطب الإعلام، حاييم سابان، بسعر 3300 دولار وتصل تكلفتها إلى 250 ألف دولار، حسبما كشف موقع ” كومن دريمز”.

وتم تعطيل فعاليات حصرية أخرى لجمع التبرعات لبايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر، في الأشهر الأخيرة من قبل المتظاهرين الذين يطالبون الولايات المتحدة بإنهاء دعمها لإسرائيل، التي قتلت أكثر من 29000 فلسطيني في غزة منذ أكتوبر.

وشارك في تنظيم الحفل لحملة جمع التبرعات المحامي كليف وليزلي جيلبرت لوري.

وقد عطل متظاهرون يصرخون بهتافات تدعو لوقف إطلاق النار في غزة حفلاً سابقاً للوري وليزلي أثناء خطاب لنائبة الرئيس، كامالا هاريس.

وشاركت نيكول موتشنيك، نائبة رئيس رابطة مكافحة التشهير (اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة) أيضًا في استضافة حدث الثلاثاء. وكثيرًا ما اتهمت منظمة موتشنيك المؤيدة بشدة لإسرائيل الجماعات الحقوقية المؤيدة للفلسطينيين بمشاعر معادية لليهود، ومساواة معاداة الصهيونية بمعاداة السامية.

وأشارت منظمة الحقوق “IfNotNow” إلى أنه نُقل عن سابان قوله إنه يجب على الولايات المتحدة “تدقيق” المسلمين “لحملهم على الاعتراف بأنهم إرهابيون أو أنهم ليسوا إرهابيين”.

This morning Biden vetoed a ceasefire in Gaza. Tonight he goes to a fundraiser hosted by AIPAC billionaire Haim Saban, with donors giving up to $250,000 each. pic.twitter.com/99VJFTsIpq

وفي يوم الإثنين، قادت المجموعة وقفة احتجاجية خارج مقر إقامة نائبة الرئيس في لوس أنجلوس.

وقالت IfNotNow: “إننا نجلس بحزن على كل من قُتلوا، فلسطينيين وإسرائيليين، ونتوسل إلى إدارة بايدن-هاريس لوضع حد لذلك”.

As the rain pours, @IfNotNowLA is spending the entire day in Jewish mourning outside the home of @VP Harris and @SecondGentleman. We are sitting shiva with grief for all those who've been killed, Palestinian and Israeli, and begging the Biden-Harris administration to end it. pic.twitter.com/BwqrOoLsDl

— IfNotNow🔥✡️ (@IfNotNowOrg) February 19, 2024