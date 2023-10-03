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بايدن يشكر أمير قطر على التوسط في تحرير أمريكيين محتجزين بإيران

منذ 30 دقيقة

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الدوحة: قال الديوان الأميري، اليوم الثلاثاء، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي شكره على الوساطة التي أدت إلى إطلاق سراح عدد من الأمريكيين الذين كانوا محتجزين في إيران.

وأضاف الديوان الأميري في بيان “جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة و المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وجاء في البيان أيضا أن بايدن أشاد “بدور قطر الفاعل والبناء على الساحة الدولية”.

وكانت وساطة قطر أسهمت الشهر الماضي في تحرير خمسة أمريكيين في إطار صفقة تبادل سجناء شملت إطلاق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة وتحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، في اتفاق نادر بين الخصمين القديمين.

(رويترز)

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