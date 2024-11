بايدن يصافح ترامب بالمكتب البيضاوي مع تعهدهما بانتقال سلس للسلطة- (فيديو)

واشنطن: عاد دونالد ترامب إلى واشنطن، اليوم الأربعاء، عودة المنتصر، لزيارة البيت الأبيض وعقد اجتماعا مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي أكد التزامه بانتقال سلس للسلطة مع تحرك الرئيس الجمهوري المنتخب سريعا لتشكيل إدارته.

وقال بايدن “تهانئي دونالد” وهو يصافح ترامب، مضيفا أنه “يتطلع إلى انتقال سلس للسلطة”.

وقدم ترامب تعهدا مماثلا وأعرب عن شكره لبايدن على الدعوة، وهي الدعوة التي لم يقدمها ترامب نفسه إلى بايدن بعد خسارته في انتخابات عام 2020.

وقال ترامب “شكرا جزيلا… السياسة صعبة. وهي في حالات كثيرة، ليست عالما لطيفا للغاية. لكنه عالم لطيف اليوم وأقدر هذا للغاية”.

President Biden: “Congratulations. Looking forward to a smooth transition…Welcome back.”

President-elect Trump: “Politics is tough and it’s in many cases not a nice world, but it is a nice world today. I appreciate it very much.” pic.twitter.com/OUQLkb12tC

— CSPAN (@cspan) November 13, 2024