بايدن يصافح ترامب بالمكتب البيضاوي مع تعهدهما بانتقال سلس للسلطة- (فيديو)

واشنطن: عاد دونالد ترامب إلى واشنطن، اليوم الأربعاء، عودة المنتصر، لزيارة البيت الأبيض وعقد اجتماعا مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي أكد التزامه بانتقال سلس للسلطة مع تحرك الرئيس الجمهوري المنتخب سريعا لتشكيل إدارته.

وقال بايدن “تهانئي دونالد” وهو يصافح ترامب، مضيفا أنه “يتطلع إلى انتقال سلس للسلطة”.

وقدم ترامب تعهدا مماثلا وأعرب عن شكره لبايدن على الدعوة، وهي الدعوة التي لم يقدمها ترامب نفسه إلى بايدن بعد خسارته في انتخابات عام 2020.

وقال ترامب “شكرا جزيلا… السياسة صعبة. وهي في حالات كثيرة، ليست عالما لطيفا للغاية. لكنه عالم لطيف اليوم وأقدر هذا للغاية”.

President Biden: “Congratulations. Looking forward to a smooth transition…Welcome back.” President-elect Trump: “Politics is tough and it’s in many cases not a nice world, but it is a nice world today. I appreciate it very much.” pic.twitter.com/OUQLkb12tC — CSPAN (@cspan) November 13, 2024

وسلمت السيدة الأولى، جيل بايدن، ترامب، رسالة تهنئة لزوجته، ميلانيا، خلال الزيارة. وأعربت في الرسالة استعداد فريقها لتسهيل انتقالها إلى البيت الأبيض.

وكانت ميلانيا أعلنت أنها ستغيب عن زيارة البيت الأبيض، من دون إعلان السبب، لكنها تمنت لزوجها “النجاح الكبير”.

ووصل ترامب، قادما من فلوريدا، إلى قاعدة عسكرية بالقرب من مبنى الكابيتول، حيث التقى بالملياردير إيلون ماسك في جلسة صباحية مع الجمهوريين في مجلس النواب بينما يستعد ترامب لتشكيل حكومة جمهورية موحدة والسيطرة الكاملة على السلطة.

ومع عودته إلى واشنطن للمرة الأولى منذ فوزه في الانتخابات، قال ترامب للمشرعين الجمهوريين “من اللطيف أن أفوز”.

وبالنسبة لترامب، فإن العودة للبيت الأبيض مذهلة، بعدما غادره قبل نحو من أربع سنوات، كزعيم ضعيف ومهزوم سياسيا، عقب هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول، لكنه يستعد الآن للعودة إلى السلطة، وهو ما يراه وحلفاؤه من الحزب الجمهوري تفويضا بالحكم.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الجمهوريين “مستعدون لتنفيذ” أجندة ترامب “أمريكا أولا”.

(وكالات)