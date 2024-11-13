سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يصافح ترامب بالمكتب البيضاوي مع تعهدهما بانتقال سلس للسلطة- (فيديو)

13 - نوفمبر - 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن يصافح الرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض الأربعاء

حجم الخط
0

واشنطن: عاد دونالد ترامب إلى واشنطن، اليوم الأربعاء، عودة المنتصر، لزيارة البيت الأبيض وعقد اجتماعا مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي أكد التزامه بانتقال سلس للسلطة مع تحرك الرئيس الجمهوري المنتخب سريعا لتشكيل إدارته.

وقال بايدن “تهانئي دونالد” وهو يصافح ترامب، مضيفا أنه “يتطلع إلى انتقال سلس للسلطة”.

وقدم ترامب تعهدا مماثلا وأعرب عن شكره لبايدن على الدعوة، وهي الدعوة التي لم يقدمها ترامب نفسه إلى بايدن بعد خسارته في انتخابات عام 2020.

وقال ترامب “شكرا جزيلا… السياسة صعبة. وهي في حالات كثيرة، ليست عالما لطيفا للغاية. لكنه عالم لطيف اليوم وأقدر هذا للغاية”.

وسلمت السيدة الأولى، جيل بايدن، ترامب، رسالة تهنئة لزوجته، ميلانيا، خلال الزيارة. وأعربت في الرسالة استعداد فريقها لتسهيل انتقالها إلى البيت الأبيض.

وكانت ميلانيا أعلنت أنها ستغيب عن زيارة البيت الأبيض، من دون إعلان السبب، لكنها تمنت لزوجها “النجاح الكبير”.

ووصل ترامب، قادما من فلوريدا، إلى قاعدة عسكرية بالقرب من مبنى الكابيتول، حيث التقى بالملياردير إيلون ماسك في جلسة صباحية مع الجمهوريين في مجلس النواب بينما يستعد ترامب لتشكيل حكومة جمهورية موحدة والسيطرة الكاملة على السلطة.

ومع عودته إلى واشنطن للمرة الأولى منذ فوزه في الانتخابات، قال ترامب للمشرعين الجمهوريين “من اللطيف أن أفوز”.

وبالنسبة لترامب، فإن العودة للبيت الأبيض مذهلة، بعدما غادره قبل نحو من أربع سنوات، كزعيم ضعيف ومهزوم سياسيا، عقب هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول، لكنه يستعد الآن للعودة إلى السلطة، وهو ما يراه وحلفاؤه من الحزب الجمهوري تفويضا بالحكم.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الجمهوريين “مستعدون لتنفيذ” أجندة ترامب “أمريكا أولا”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مسلمون انتخبوا ترامب يشعرون بالانزعاج لاختياره مؤيدين لإسرائيل في إدارته
15 - نوفمبر - 2024
فريق ترامب يعد قائمة بمسؤولين في البنتاغون لفصلهم
14 - نوفمبر - 2024
اختيار ترامب تولسي غابارد لإدارة الأمن الوطني يفتح موضوع لقائها مع الأسد في 2017
14 - نوفمبر - 2024
ترامب يختار السيناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية
13 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية