بايدن يصف أنصار ترامب بـ”القمامة”- (فيديوهات)

واشنطن- “القدس العربي”: أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن ردود فعل عنيفة يوم الثلاثاء، عندما بدا وكأنه يقارن أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب بالقمامة، بعد التعليق على نكتة عنصرية أطلقها ممثل كوميدي في تجمع حاشد لترامب قبل أيام شبه فيها بورتوريكو بـ “جزيرة القمامة”.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس كان يشير إلى الخطاب الذي استخدم في تجمع ترامب في ماديسون سكوير غاردن يوم الأحد باعتباره “هراء”.

وهو ما أكده نائب السكرتير الصحافي أندرو بيتس بقوله في بيان: “أشار الرئيس إلى الخطاب البغيض في تجمع ماديسون سكوير غاردن باعتباره ‘هراء'”.

كما قدم بيتس نصًا أكثر اكتمالًا للتعليق، والذي تضمن علامة اقتباس مع كلمة “supporter’s”، للإشارة إلى أن بايدن كان يشير إلى “شيطنة اللاتينيين” التي أطلقها الممثل الكوميدي توني هينتشكليف ووصفها بأنها “قمامة”.

وقدم هينتشكليف عرضًا كوميديًا في تجمع حاشد لترامب في ماديسون سكوير غاردن في مدينة نيويورك يوم الأحد، حيث سخر من اللاتينيين واليهود والرجال السود والعرب، وشمل نكتة قارنت بورتوريكو بـ “جزيرة عائمة من القمامة”.

وقال بايدن : “وصف أحد المتحدثين في تجمع ترامب الانتخابي بورتوريكو بأنها “جزيرة عائمة من القمامة”. حسنًا، دعني أخبرك بشيء، أبناء بورتوريكو الذين أعرفهم أناس طيبون ومحترمون.

وقال بايدن، وفقًا للنص الذي قدمه البيت الأبيض: “القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي شيطنة مؤيديه للاتينيين، وهو أمر غير مقبول، وغير أمريكي، إنه يتعارض تمامًا مع كل ما فعلناه، وكل ما كنا عليه”.

وفي منشور على موقع “إكس”، أكد بايدن نفسه أنه كان يشير إلى خطاب هينتشكليف.

Earlier today I referred to the hateful rhetoric about Puerto Rico spewed by Trump's supporter at his Madison Square Garden rally as garbage—which is the only word I can think of to describe it. His demonization of Latinos is unconscionable. That's all I meant to say. The… — Joe Biden (@JoeBiden) October 30, 2024

وقال: “في وقت سابق اليوم، وصفت الخطاب البغيض حول بورتوريكو الذي أطلقه مؤيد ترامب في تجمع ماديسون سكوير غاردن بأنه قمامة، وهي الكلمة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لوصفها. إن شيطنته للاتينيين أمر غير مقبول”، كما كتب بايدن “هذا كل ما قصدت قوله. التعليقات في ذلك التجمع لا تعكس هويتنا كأمة”.

كما جرى تداول مقطع فيديو لتصريحات بايدن. وفي هذا المقطع، يبدو الأمر كما لو أن الرئيس أنهى إحدى أفكاره بكلمة “المؤيدين”، ثم بدأ جملة جديدة تشير إلى “شيطنة اللاتينيين”.

ويبدو أن بايدن يقول في المقطع: “القمامة الوحيدة التي أراها تطفو في الهواء هي أنصاره. إن شيطنته للاتينيين أمر غير مقبول، وهو أمر غير أمريكي. إنه يتعارض تمامًا مع كل ما فعلناه، وكل ما كنا عليه”.