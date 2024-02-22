بايدن يصف بوتين بـ”المجنون” ويشتمه بألفاظ نابية.. والكرملين يرد

سان فرانسيسكو: وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجنون”، وذلك خلال حفل لجمع التبرعات الأربعاء في كاليفورنيا.

وألقى بايدن كلمة مقتضبة خلال المناسبة التي أقيمت في سان فرانسيسكو، وحضرها مجموعة صغيرة من الإعلاميين، قال خلالها: “لدينا ابن زانية مجنون مثل هذا الرجل بوتين، وآخرين غيره، حيث علينا دائما أن نخشى من اندلاع نزاع نووي، لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ”.

ويأتي استخدام بايدن هذه النعوت القوية بحق بوتين في أعقاب مناسبات أخرى وصفه فيها بأنه “سفاح” و”مجرم حرب”، خاصة بعد غزوه أوكرانيا.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستعلن الجمعة عن حزمة عقوبات صارمة جديدة ضد روسيا بسبب وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني في السجن.

وكان بايدن قد سُمع يشتم أحد صحافيي شبكة “فوكس نيوز” ويصفه بأنه “ابن زانية” في زلة لسان أمام ميكروفون مفتوح في كانون الثاني/يناير عام 2022.

من جهته، قال الكرملين اليوم الخميس، إن التعليقات التي أدلى بها بايدن عن بوتين تحط من قدر الولايات المتحدة وأولئك الذين يستخدمون مثل هذه المفردات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن “استخدام رئيس الولايات المتحدة لمثل هذه اللغة عن رئيس دولة أخرى من غير المرجح أن يسيء إلى رئيسنا، الرئيس بوتين… لكنه يحط من قدر أولئك الذين يستخدمون مثل هذه المفردات”.

وأضاف بيسكوف أن التعليقات “ربما كانت نوعا من المحاولة للظهور كراعي بقر في هوليوود. لكن بصراحة لا أعتقد أن ذلك ممكنا”.

وقال: “هل استخدم السيد بوتين كلمة فظة واحدة لمخاطبتكم؟ لم يحدث هذا قط. لذلك، أعتقد أن مثل هذه المفردات تحط من قدر أمريكا نفسها”.

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الذي تولى الحكم من 2008 إلى 2012، إن التهديد الوجودي للعالم يأتي من “كهول عديمي الفائدة” مثل بايدن. وأضاف أن الرئيس الأمريكي “مصاب بالخرف” ومستعد لخوض حرب ضد روسيا.

(وكالات)