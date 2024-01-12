بايدن يصف جماعة الحوثي بأنها تنظيم إرهابي ويقول إن الولايات المتحدة ليست في حرب بالوكالة مع إيران

بنسلفانيا- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة تخوض حرباً بالوكالة مع إيران في أعقاب الضربات التي استهدفت جماعة الحوثي في اليمن.

وسُئل بايدن أثناء توقفه في شركة صغيرة في آلنتاون بولاية بنسلفانيا، عما إذا كانت الولايات المتحدة منخرطة في حرب بالوكالة، فأجاب ببساطة: “لا”.

وقال بايدن إن الضربات التي شنت ضد الحوثيين المدعومين من إيران في وقت متأخر من يوم الخميس، والتي نفذت بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، كانت ناجحة، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن هناك أي خسائر في صفوف المدنيين.

ووصف بايدن قوات جماعة الحوثي اليمنية بأنها تنظيم إرهابي، وذلك بعد أن شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية عشرات الضربات الجوية على أهداف في أنحاء اليمن أثناء الليل.

وقال بايدن إن واشنطن سترد على الحوثيين إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بأنه مثير للغضب.

وتقول لندن وواشنطن إن ضرباتهما الجوية في اليمن، الذي يسيطر الحوثيون على معظمه، كانت ردا على هجمات تشنها الحركة منذ شهور على السفن في البحر الأحمر، والتي يقول المقاتلون المتحالفون مع إيران إنها رد على الحرب المستمرة في غزة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن بايدن اتخذ قرار الموافقة على الضربات بعد هجمات يوم الثلاثاء. وقال كيربي إن الرئيس دعا فريق الأمن القومي الخاص به بعد ظهر ذلك اليوم، وتم عرض خيارات الرد عليه ووافق على تلك الخيارات “في ذلك الوقت”.

وأضاف كيربي أن البيت الأبيض “مرتاح للغاية وواثق في السلطات القانونية التي مارسها الرئيس لشن هذه الضربات”.

(القدس العربي ووكالات)