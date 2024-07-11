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بايدن يقدّم زيلينسكي على أنه “الرئيس الأوكراني بوتين” أمام زعماء حلف الناتو في زلة لسان جديدة- (فيديو)

11 - يوليو - 2024

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واشنطن- “القدس العربي”: أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن طريق الخطأ، على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اسم “بوتين”، خلال خطاب أمام زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وقبل أقل من ساعة من المؤتمر الصحافي، حضر بايدن (81 عاماً) حدثًا للاحتفال باتفاقية أوكرانيا، وهي اتفاقية ثنائية توحد البلدان في دعمها لأوكرانيا. وأشاد بزيلينسكي على تصميمه وشجاعته، ولكن أثناء تقديمه للتحدث، ارتكب بايدن هذا الخطأ في وقت محرج للغاية بالنسبة لمستقبله السياسي.

وقال بايدن “والآن أريد أن أسلمها لرئيس أوكرانيا، الذي يتمتع بنفس القدر من الشجاعة والتصميم، الرئيس بوتين”.

وبينما بدأ الناس بالتصفيق، كرر بايدن عبارة “الرئيس بوتين”، ثم قال “إنه سيهزم الرئيس بوتين”.

وجاء تعليق بايدن المحرج  قبل أقل من ساعة من مؤتمر صحافي يعتبره الديمقراطيون محوريًا لقدرته على البقاء مرشحًا.

ويواجه بايدن ضغوطًا متزايدة من الديمقراطيين والمانحين والمؤيدين المشهورين للانسحاب من الحملة الرئاسية منذ المناظرة الأخيرة مع ترامب.

وفي سياق متصل، ارتكب بايدن هفوة  أخرى،  في ندوته الصحافية الخميس، عندما قدَّم نائبته كامالا هاريس باسم “ترامب”.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان هاريس التغلب على دونالد ترامب إذا قرر الرئيس الديموقراطي عدم الترشح مجددا، قال بايدن “لم أكن لأختار نائبة الرئيس ترامب لتكون نائبة للرئيس إذا لم أكن أعتقد منذ البداية أنها مؤهلة لتكون رئيسة (…) لهذا السبب اخترتُها”.

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  1. يقول مجتهد:
    يوليو 12, 2024 الساعة 5:07 ص

    اللهم أطل في عمر هذا الصهيوني طويلاً واجعله إضحوكة للعالمين ومسخرة للأمم.

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  2. يقول ملاحظ sat-star unique:
    يوليو 12, 2024 الساعة 3:01 م

    “لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عثر ” خطيئة الشماتة هى خطيئة مركبة لأنها تدل على ضعف المحبة وعدم الحكمة وعدم الرحمة وعدم نقاوة القلب 🙏🏻

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