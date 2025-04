بايدن يقدّم زيلينسكي على أنه “الرئيس الأوكراني بوتين” أمام زعماء حلف الناتو في زلة لسان جديدة- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن طريق الخطأ، على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اسم “بوتين”، خلال خطاب أمام زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وقبل أقل من ساعة من المؤتمر الصحافي، حضر بايدن (81 عاماً) حدثًا للاحتفال باتفاقية أوكرانيا، وهي اتفاقية ثنائية توحد البلدان في دعمها لأوكرانيا. وأشاد بزيلينسكي على تصميمه وشجاعته، ولكن أثناء تقديمه للتحدث، ارتكب بايدن هذا الخطأ في وقت محرج للغاية بالنسبة لمستقبله السياسي.

Biden just introduced Zelenskyy as "President Putin.” He shouldn’t be in the White House at all at this point.

pic.twitter.com/k27Rl1rnF5

— Read Jackson Rising (@JoshuaPHilll) July 11, 2024