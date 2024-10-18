بايدن يصل إلى برلين في آخر زيارة رسمية.. أوكرانيا والشرق الأوسط على جدول الأعمال

الرئيس الأمريكي جو بايدن ينزل من طائرة الرئاسة لدى وصوله إلى مطار برلين، في 17 أكتوبر 2024- رويترز

برلين: وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الخميس، إلى برلين، في آخر زيارة رسمية لألمانيا، ستركز على الدعم الغربي لأوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط، بعد مقتل زعيم حركة “حماس” يحيى السنوار.

وهبطت طائرة بايدن في برلين نحو الساعة 20,00 ت غ، وفق صحافيين في وكالة فرانس برس.

وخلال رحلته الخاطفة، التي تستغرق 24 ساعة، يلتقي الرئيس الأمريكي المستشار أولاف شولتس، إضافة إلى قادة فرنسا والمملكة المتحدة.

والقضيتان الرئيسيتان المطروحتان على جدول أعمال هذه الزيارة هما الملف الأوكراني، غداة تقديم الرئيس فولوديمير زيلينسكي “خطة النصر” أمام الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وملف الشرق الأوسط.

We’re wheels down in Berlin. Ready to greet old friends and strengthen our close alliance as we stand together for freedom and against tyranny around the world. pic.twitter.com/zaTFtTOFMT — President Biden (@POTUS) October 18, 2024

ويمثّل إعلان إسرائيل، مساء الخميس، مقتل زعيم حركة “حماس” يحيى السنوار، خلال عملية عسكرية في قطاع غزة، نقطة تحوّل في الحرب التي أشعل فتيلها هجوم الحركة الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

والجمعة، يستقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير نظيره الأمريكي الساعة 08,00 ت غ.

ومن المقرر عقد لقاء بعد الظهر بين بايدن وشولتس، يليه اجتماع رباعي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وبعد مرور عامين ونصف عام على بدء الغزو الروسي، تعاني أوكرانيا صعوبات كبيرة على الجبهة الشرقية، وتتعرض لقصف متواصل ودامٍ يستهدف خصوصاً البنى التحتية الحيوية.

ويُتوقع أن تضعف التعبئة الغربية مع تزايد ضجر الرأي العام واندلاع صراع كبير آخر في الشرق الأوسط بعد هجوم “حماس” على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقد خفضت ألمانيا، وهي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى كييف، بعد الولايات المتحدة، مخصصاتها لأوكرانيا لعام 2025 إلى النصف لتصل إلى 4 مليارات يورو.

ولم يلقَ أي من المطالب التي طرحها زيلينسكي في “خطة النصر” حتى الآن دعماً بالإجماع من الحلفاء. لكنّ مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان أكد أن ما يحاول بايدن “فعله هو جعل التزامنا تجاه أوكرانيا مستداماً”.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، في بروكسل أن “مسألة الضمانات الأمنية” لأوكرانيا ستُناقش في اجتماع القادة الغربيين في برلين. وأضاف أنه يؤيد طلباً من كييف لدعوة أوكرانيا للمشاركة في قمم حلف شمال الأطلسي.

بدوره، قال شولتس في بروكسل: “من المهم أن نقيّم كل إمكانيات السلام العادل والدائم لأوكرانيا”.

(أ ف ب)