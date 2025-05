بايدن يصل إلى برلين في آخر زيارة رسمية.. أوكرانيا والشرق الأوسط على جدول الأعمال

برلين: وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الخميس، إلى برلين، في آخر زيارة رسمية لألمانيا، ستركز على الدعم الغربي لأوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط، بعد مقتل زعيم حركة “حماس” يحيى السنوار.

وهبطت طائرة بايدن في برلين نحو الساعة 20,00 ت غ، وفق صحافيين في وكالة فرانس برس.

وخلال رحلته الخاطفة، التي تستغرق 24 ساعة، يلتقي الرئيس الأمريكي المستشار أولاف شولتس، إضافة إلى قادة فرنسا والمملكة المتحدة.

والقضيتان الرئيسيتان المطروحتان على جدول أعمال هذه الزيارة هما الملف الأوكراني، غداة تقديم الرئيس فولوديمير زيلينسكي “خطة النصر” أمام الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وملف الشرق الأوسط.

