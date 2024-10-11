بايدن يطلب من إسرائيل عدم استهداف قوات “اليونيفيل” في لبنان.. وبيان فرنسي إيطالي إسباني يطالبها بالكف فورا عن الهجمات

“القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يطلب من إسرائيل عدم استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل” .

وخلال مشاركته في اجتماع في البيت الأبيض حول الإعصار ميلتون، سئل بايدن “هل تطلب من إسرائيل الكف عن ضرب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؟”، فإجاب “قطعا، بكل تأكيد”.

جاء ذلك بعد إصابة اثنين من قوات حفظ السلام، اليوم الجمعة، في ضربة إسرائيلية بالقرب من برج مراقبة في جنوب لبنان.

وأصدرت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بيانا، اليوم الجمعة، قالت فيه إن الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام “غير مبررة ويجب أن تنتهي على الفور”، وإنها “تشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقانون الإنساني الدولي”.

وأضافت الدول الثلاث “نُذّكر أنه يتعين حماية جميع قوات حفظ السلام ونكرر إشادتنا بالالتزام المستمر والضروري لقوات/أفراد اليونيفيل في هذا السياق الصعب للغاية”.

ودعت كذلك إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ”وضع حد لكل أشكال العنف” ضد قوة “اليونيفيل”.

وقال سانشيز خلال قمة في قبرص لدول الاتحاد الاوروبي المطلة على المتوسط إن “ما حصل في مقر اليونيفيل في لبنان (…) غير مقبول على الإطلاق، ونطالب بوضع حد لكل أشكال العنف التي يتعرض لها، ويا للاسف، الجنود الأمميون” في هذا البلد.

كذلك، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “استهداف القوات الإسرائيلية المتعمد” لعناصر “اليونيفيل” أمر “غير مقبول على الإطلاق”، منبها الى أن فرنسا “لن تقبل” بإطلاق النار مجددا على الجنود الأمميين. فيما اتهمت إيطاليا إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب محتملة” بسبب الهجوم على القوات الدولية.

(وكالات)