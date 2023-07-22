سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يطلب من مدير المخابرات المركزية الانضمام لإدارته

منذ 56 دقيقة

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واشنطن:  قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه طلب من وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) أن يصبح عضوا في إدارته، في ترقية لأحد أقرب مستشاريه في الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وقال بايدن في بيان “تحت قيادته، تقدم وكالة المخابرات المركزية نهجا واضح الرؤية وطويل الأمد لمواجهة تحديات الأمن القومي الكبرى لبلادنا” في إشارة إلى نهج بيرنز في التعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا والتنافس الأمريكي مع الصين.

وكانت صحيفة واشنطن بوست نشرت خبرا في وقت سابق عن هذه الخطوة التي قالت إنها رمزية إلى حد كبير ولن تمنح بيرنز أي سلطات جديدة.

وقال بايدن “إنه يقود باحترام ويمثل أفضل ما في أمريكا، وأنا أتطلع إلى مواصلة العمل معه في السنوات المقبلة”.

وقالت بوني جلاسر، مديرة برنامج المحيطين الهندي والهادي في صندوق مارشال الألماني بالولايات المتحدة إن هذا التعيين يعكس ثقة بايدن في بيرنز وفي خبرته العملية.

وأضافت أن بيرنز، الذي أصبح أول دبلوماسي متمرس يرأس المخابرات الأمريكية في 2021، “قدم مساهمة مهمة في صنع القرار المتعلق بالأمن القومي، لا سيما بخصوص روسيا والصين”.

وبيرنز ليس أول مدير للمخابرات ينضم للإدارة الأمريكية، إذ ضم الرئيس الأسبق بيل كلينتون مديري المخابرات خلال فترة حكمه جون دويتش وجورج تينت لإدارته. كما ضم الرئيس الأسبق رونالد ريغان مدير المخابرات خلال فترة حكمه وليام كيسي إلى إدارته.

(رويترز)

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