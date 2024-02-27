بايدن يظهر في برنامج تلفزيوني فكاهي لاجتذاب الناخبين المترددين.. ولأول مرة على تيك توك المصنّف كـ”خطر أمني”

نيويورك: استضاف مقدم البرامج الفكاهي سيث مايرز الرئيس الأمريكي جو بايدن في برنامجه، الإثنين، حيث سجّل معه مقابلة ستبث في وقت متأخر من اليوم نفسه، في محاولة لاجتذاب الناخبين المترددين، وتعزيز أرقامه المتراجعة في استطلاعات الرأي، قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

ويُنتقد بايدن، البالغ 81 عاماً، بسبب قلة المقابلات الإعلامية، أو المؤتمرات الصحافية التي يجريها منذ توليه منصبه، لكن أمامه الآن حملة انتخابية مكثفة، في حال أراد هزيمة منافسه المحتمل دونالد ترامب.

وانتقل بايدن إلى نيويورك للمشاركة في مناسبة انتخابية، وأيضاً تسجيل المقابلة مع مايرز، الذي يبث برنامجه على قناة “ان بي سي” في وقت متأخر، وعادة ما تستهدف نكاته ترامب.

وتعد مثل هذه البرامج، التي تحفل بالمقابلات الفكاهية والموسيقى والأخبار، وتُبث في وقت متأخر ليلاً، عنصراً أساسياً في التلفزيون الأمريكي، على الرغم من أنها تركز الآن على إنتاج مقاطع تكون ملائمة لوسائل التواصل، بقدر ما هي لمشاهدي التلفزيون في المنازل.

وتجنب بايدن مرة أخرى إجراء مقابلة الرئيس التلفزيونية التقليدية، خلال مباراة “السوبر بول”، في وقت سابق هذا الشهر، وبدلاً من ذلك ظهر للمرة الأولى على تطبيق “تيك توك” لاستهداف الجمهور الأصغر سناً على منصة تعتبر واشنطن بشكل رسمي أنها تشكل خطراً أمنياً.

وتنتج حملة بايدن أيضاً محتوى خفيفاً لوسائل التواصل الاجتماعي، على أمل اجتذاب الناخبين الذين لا تستهويهم القنوات والمواقع الإخبارية.

وسبق أن أجرى بايدن خلال ولايته مقابلات على يوتيوب وأخرى إذاعية بأسلوب البودكاست، بالإضافة إلى ظهوره من حين لآخر في برامج تلفزيونية.

وبينما كان يتم تسجيل برنامج “لايت نايت وذ سيث مايرز”، الإثنين، سُمح للمصورين وأحد المراسلين بالدخول لفترة وجيزة لالتقاط الصور خلال استراحة إعلانية، وبينما كان الجمهور يهتف للرئيس.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان حول برنامج سيث مايرز، أنه “يصادف اليوم الذكرى السنوية العاشرة للبرنامج، وقد ظهر بايدن حين كان نائباً للرئيس في أول حلقة منه، في شباط/فبراير 2014”.

(أ ف ب)