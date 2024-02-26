بايدن يأمل إعلان وقف لإطلاق النار في غزة بحلول الإثنين المقبل

نيويورك: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي خلال زيارة لنيويورك اليوم الإثنين إنه يأمل في تطبيق وقف إطلاق النار بحلول الرابع من مارس/ آذار.

وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر والولايات المتحدة التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى هدنة.

وأكد مصدر من حركة حماس أن المناقشات تركز على المرحلة الأولى من خطة وضعها الوسطاء في كانون الثاني/يناير، وتنص على هدنة مدتها ستة أسابيع مرتبطة بالإفراج عن رهائن تحتجزهم حماس وأسرى فلسطينيين تعتقلهم اسرائيل، فضلاً عن دخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع الرهائن خلال فترة الهدنة، وأعلنت أن الهدنة لن تعني نهاية الحرب.

وتطالب حماس من جانبها بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ورفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ العام 2007.

(وكالات)