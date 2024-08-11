سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يعتبر ترامب “خطراً فعلياً على الأمن الأمريكي”

11 - أغسطس - 2024

جو بايدن ودونالد ترامب

حجم الخط
2

واشنطن: اعتبر الرئيس جو بايدن الأحد أن سلفه والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة دونالد ترامب يمثّل “خطراً فعلياً على الأمن الأمريكي”، وذلك في أول مقابلة تلفزيونية يجريها منذ انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض.

وقال بايدن لشبكة “سي بي إس نيوز”، “احفظوا كلماتي، في حال فوزه بهذه الانتخابات، راقبوا ما سيحصل”، مضيفاً “هو خطر فعلي على الأمن الأمريكي، نحن عند منعطف في تاريخ العالم، نحن كذلك فعلا… والديمقراطية هي المفتاح”.

وسجّلت المقابلة قبل أيام في البيت الأبيض، وهي الأولى لبايدن منذ إعلانه في 21 تموز/ يوليو، الانسحاب من السباق الرئاسي ودعم ترشح نائبته كامالا هاريس عن الحزب الديمقراطي بدلاً منه.

وانسحب الرئيس البالغ 81 عاماً إثر ضغوط داخل الحزب الديمقراطي أعقبت تقديمه أداءً متواضعاً في مناظرة تلفزيونية مع ترامب في 27 حزيران/ يونيو، أثار مخاوف بشأن تقدمه في السن وقدرته على الفوز بولاية ثانية.

وكرر بايدن التأكيد لـ”سي بي إس” أن ظروفه الصحية لم تسعفه يوم المناظرة. وأوضح “كنت أختبر يوماً سيئاً للغاية… لأنني كنت مريضاً”، مشدداً على أنه لا يعاني مشكلة صحية “بالغة”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 11, 2024 الساعة 4:23 م

    هه بايدن يحقد على ترامب حقدا أعمى وسيفعل المستحيل من أجل إسقاطه بالضربة القاضية في انتخابات 2024 😁🤣

    رد
  2. يقول محمد- الجزائر:
    أغسطس 11, 2024 الساعة 4:32 م

    يا رب بعزتك وجلالك وعظمة سلطانك هذا ما أتمناه. اللهم اكفي المسلمين شر أمريكا بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير.

    رد

أخبار ذات صلة

مع السياسات المتأرجحة والبندول الإقليمي..هل ستؤثر هوية الرئيس الأمريكي المقبل على الشرق الأوسط؟
5 - نوفمبر - 2024
 يديعوت أحرونوت: الانتخابات الأمريكية.. صوت بصيغة إسرائيلية ومرشحان إشكاليان لتل أبيب
5 - نوفمبر - 2024
صحيفة عبرية: الإسرائيليون يعلقون طموحاتهم على “أوهام خطيرة” بعودة ترامب للبيت الأبيض
5 - نوفمبر - 2024
“فايننشال تايمز: مع كل انتخابات رئاسية أمريكية تنتشر التكهنات عن “مفاجأة أكتوبر
2 - أكتوبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية