سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد أوائل مارس- (تدوينة)

6 - يناير - 2024

حجم الخط
0

واشنطن: من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس في 7 آذار/مارس، وهو تاريخ متأخر نسبيا يضع الخطاب بعد الانتخابات التمهيدية يوم “الثلاثاء الكبير” وأي مواجهة في الكونغرس في أوائل عام 2024 حول التمويل الاتحادي.

وسيمنح الخطاب بايدن فرصة لوضع جدول أعماله لعام 2024 في سعيه للفوز بولاية ثانية وربما يتناقض مع خصمه الجمهوري المحتمل الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي أصدر الدعوة إلى بايدن في رسالة نشرت على إكس، تويتر سابقا، إنها تأتي في “لحظة تحد كبير لبلدنا”.

ورد بايدن في منشور يوم السبت ، قائلا إنه “يتطلع إلى ذلك”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أين ترى إسرائيل نفسها بعد فوز ترامب؟
7 - نوفمبر - 2024
لماذا سيقرر ناخبو الولايات المتأرجحة نتيجة انتخابات رئاسة أمريكا؟
3 - نوفمبر - 2024
الانتخابات الرئاسية الأمريكية: أصوات الهيئة الناخبة في كل ولاية
5 - أكتوبر - 2024
ترامب في منشور على تروث سوشيال: أنا أكره تيلور سويفت
15 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية