بايدن يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد أوائل مارس- (تدوينة)

واشنطن: من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس في 7 آذار/مارس، وهو تاريخ متأخر نسبيا يضع الخطاب بعد الانتخابات التمهيدية يوم “الثلاثاء الكبير” وأي مواجهة في الكونغرس في أوائل عام 2024 حول التمويل الاتحادي.

وسيمنح الخطاب بايدن فرصة لوضع جدول أعماله لعام 2024 في سعيه للفوز بولاية ثانية وربما يتناقض مع خصمه الجمهوري المحتمل الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي أصدر الدعوة إلى بايدن في رسالة نشرت على إكس، تويتر سابقا، إنها تأتي في “لحظة تحد كبير لبلدنا”.

It is my solemn duty to invite President Biden to address a Joint Session of Congress on March 7th to report on the state of our union. pic.twitter.com/uqIf7BpPeo

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 6, 2024