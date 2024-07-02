بايدن يعزو سبب سوء أدائه في المناظرة أمام ترامب إلى الإرهاق.. وهاريس تؤكد أنّها “فخورة” بترشحها على قائمة منصب “نائبة الرئيس”

واشنطن: عزا الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة، مشدّداً على أنّ “هذا ليس عذراً، بل تفسير”.

وقال بايدن خلال اجتماع مع متبرّعين ديموقراطيين قرب واشنطن إنّه “لم يكن أمراً ذكياً جداً أن أكون قد سافرتُ حول العالم مرّات عدّة… قبل وقت قصير من المناظرة”، مضيفاً “لم أستمع لموظفيّ… وبعدها كدت أغفو على المسرح”.

وفي سياق متصل، أكّدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الثلاثاء أنّها “فخورة” بترشّحها على قائمة الرئيس جو بايدن لمنصب “نائبة الرئيس”، وذلك في غمرة النقاش الدائرة حول الحالة الصحية للرئيس الديموقراطي بعد أدائه الكارثي في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وتعليقاً على الأصوات التي ارتفعت تطالب بايدن (81 عاماً) بالانسحاب من السباق الرئاسي وبأن تحلّ محلّه هاريس (59 عاماً)، قالت نائبة الرئيس لشبكة “سي بي إس نيوز” الإخبارية “أنا فخورة بترشحي لمنصب نائبة جو بايدن”، مشدّدة على أنّ “جو بايدن هو مرشّحنا. لقد هزمنا ترامب مرّة وسنهزمه مرة أخرى”.

(أ ف ب)