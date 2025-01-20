بايدن يعفو عن أشخاص هدد ترامب بملاحقتهم قضائيا بينهم رئيس أركان الجيش السابق

رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال مارك ميلي رفقة ترامب في 2020 ( أ ف ب)

واشنطن: قبل ساعات قليلة من تسليم السلطة إلى دونالد ترامب، منح جو بايدن، الاثنين، العفو على نحو وقائي لعدة مسؤولين وموظفين حكوميين، لحمايتهم من “الإجراءات القانونية غير المبررة وذات الدوافع السياسية”.

في حين تعهد خليفته الجمهوري “بالانتقام” من خصومه السياسيين، قرر بايدن منح هذه الحماية لشخصيات هم أيضا من أعداء ترامب ولا سيما رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق أعرب الدكتور أنتوني فاوتشي عن تقديره للعفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، وأكد أنه لم يرتكب أي جرائم ولا يوجد أساس لتقديمه للمحاكمة.الجنرال مارك ميلي، والطبيب الذي نسق استراتيجية إدارة بايدن في مكافحة كوفيد-19 أنتوني فاوتشي، ومسؤولون شاركوا في لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021، بالإضافة إلى الشرطيين الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة نفسها.

وقال الجنرال المتقاعد مارك ميلي، أنه ممتن لبايدن، على العفو الذي أصدره، ومن ثم لم يعد يشعر بالقلق من التعرض لـ”الانتقام”.

بدوره أعرب الدكتور أنتوني فاوتشي عن تقديره للعفو الذي أصدره بايدن، وأكد أنه لم يرتكب أي جرائم ولا يوجد أساس لتقديمه للمحاكمة.

وقال بايدن في بيان “أنا أؤمن بسيادة القانون وأنا على يقين من أن قوة نظامنا القضائي سوف تسود في نهاية المطاف على المناقشات السياسية. لكننا نعيش في ظروف استثنائية ولا أستطيع، بضمير مرتاح، أن أقف مكتوف اليدين”.

وأضاف بايدن الذي سيسلم السلطة لخليفته الجمهوري في وقت لاحق الاثنين “من المثير للقلق أن يعرض موظفون حكوميون للتهديد والترهيب بسبب قيامهم بواجباتهم بأمانة”، مشيرا إلى أن “بعضهم تعرضوا حتى للتهديد بملاحقتهم قضائيا”.

منح بايدن مؤخرا العفو لابنه هانتر الذي يواجه مشاكل مع القضاء ويعد هدفًا لليمين المتشدد الأمريكي.

(وكالات)