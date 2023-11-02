بايدن يعلن إجلاء 74 مواطنا أمريكيا من قطاع غزة

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أن 74 مواطنا أمريكيا من مزدوجي الجنسية غادروا قطاع غزة إلى مصر.

وقال بايدن في المكتب البيضاوي عند استقباله رئيس جمهورية الدومينكان لويس أبي نادر “أنباء سارة. أخرجنا اليوم 74 أميركيا، من مزدوجي الجنسية”.

فُتح معبر رفح الحدودي مع مصر الأربعاء بعد أسابيع من الحرب مما سمح بخروج عدد قليل من الجرحى الفلسطينيين وذوي الجنسية المزدوجة الفارين من القصف الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين في وقت لاحق الخميس إن “74 من المواطنين الأميركيين وأفراد عائلاتهم وصلوا حتى الآن إلى الجانب المصري”.

وأضاف “بالإضافة إلى الأمريكيين الخمسة الذين غادروا أمس (الأربعاء). وأريد أن أؤكد أن هذه الأرقام تتغير بسرعة”.

وغادر مئات من الأجانب ومزدوجي الجنسية غزة الخميس.

وأعلنت مصر أنها تعتزم المساعدة في إجلاء سبعة آلاف من الأجانب ومزدوجي الجنسية عبر معبر رفح، فيما قال متحدث باسم الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي إن نحو 100 شخص تمكنوا من المغادرة الخميس.

(أ ف ب)