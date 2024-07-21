 بايدن يعلن التنحي عن الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية

لندن – «القدس العربي»: قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، الانسحاب من الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدراته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما في بيان “أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن انسحب وأن أركز فقط على مهامي كرئيس الى حين انتهاء ولايتي” .

وذكر في منشور له على إكس أنه سيتحدث أكثر عن قراره في خطاب للأمة في وقت لاحق. ورغم أن بايدن لم يتحدث عمن سيخلفه في سباق الرئاسة، إلا أنه من المتوقع الآن أن يتم ترشيح نائبته كامالا هاريس مكانه.

جاء الإعلان عن القرار على أثر ضغوط غير مسبوقة جاءت من أعضاء بارزين في الحزب الديمقراطي من ضمنهم نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، وإحدى أبرز أعضاء الحزب، إلى جانب الرئيس السابق باراك أوباما.

وكانت بيلوسي قد قالت إنه من “المشروع التشكيك” في الحالة الصحية للرئيس بعد مناظرته مع منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب. واعتبرت أنه لا يزال من الممكن أن يقرر الانسحاب.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصادر مقربة من بايدن قولها إنّ الرئيس يعتبر “بيلوسي المحرّض الرئيسي”، كما أفادت بأنّ “بايدن غاضب من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما” .

وأوضحت الصحيفة أنّ “الاحتكاك بين الرئيس الأمريكي الحالي وقادة حزبه لا يشبه أي شيء شوهد في واشنطن منذ أجيال”، مضيفة أن “الديمقراطيين الساعين الآن لتنحية بايدن كانوا من الحلفاء الأهم لنجاحه في الأعوام الـ12 الماضية” .

والخميس الماضي، أوردت صحيفة “واشنطن بوست” أن الرئيس أوباما قال لمقرّبين منه إنه يتعيّن على بايدن أن يُعيد النظر في ترشحه لولاية رئاسية ثانية.

ونقلت عن مصادر أن أوباما يعتقد بأن حظوظ بايدن بالفوز تقلصت، وأنه يتعيّن على نائبه السابق البالغ 81 عاما أن “يُعيد النظر بجدية في إمكان مواصلة ترشحه” .

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع لمؤسسة “يوغوف بول” الأمريكية أن “نسبة 44% من الأمريكيين ترجح انسحاب (بايدن) من الانتخابات”.