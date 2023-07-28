بايدن يعلن عن مساعدة عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن مساعدة عسكرية بقيمة 345 مليون دولار لتايوان، باستخدام سلطة من الكونغرس تسحب الأسلحة مباشرة من المخزونات الأمريكية.

ونُشر الإعلان لأول مرة كمذكرة إلى وزير الخارجية تنص على سحب خدمات دفاعية من البنتاغون لتقديم المساعدة إلى تايوان.

وتشمل حزمة المساعدات قدرات الاستخبارات والمراقبة وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS) والأسلحة النارية والصواريخ.

وسمح بايدن بنقل الأسلحة إلى تايوان باستخدام تفويض هيئة الانسحاب الرئاسي (PDA) التي وافق عليه الكونغرس العام الماضي.