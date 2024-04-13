بايدن يعود الى البيت الأبيض لإجراء مشاورات عاجلة حول التصعيد في الشرق الأوسط

واشنطن: يعود الرئيس الأمريكي جو بايدن الى البيت الأبيض السبت لإجراء مشاورات عاجلة مع فريقه للأمن القومي، قاطعا بذلك عطلة نهاية الاسبوع في دارته العائلية، وذلك بعدما احتجزت ايران ناقلة حاويات اعتبرت أنها “مرتبطة” باسرائيل.

وقال فريق بايدن في رسالة للصحافيين إن “الرئيس يعود الى البيت الأبيض بعد ظهر اليوم لاستشارة فريقه للأمن القومي في شأن التطورات في الشرق الاوسط”، من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

دعم واشنطن لإسرائيل

وتحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم السبت “لمناقشة التهديدات الإقليمية الملحة وكرر الدعم الأمريكي الثابت للدفاع عن إسرائيل”، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايدر.

وأكد أوستن مجددا “أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات من قبل إيران ووكلائها الإقليميين”، بحسب ما نقلته شبكة (سي إن إن).

وتحدث كل من أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن مع غالانت في الأيام القلائل الماضية حيث أن الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة تأهب قصوى لهجوم انتقامي محتمل من قبل إيران.

وفي سياق متصل، طالب البيت الأبيض ايران السبت بالإفراج فورا عن ناقلة الحاويات التي حجزتها في الخليج قرب مضيق هرمز، على وقع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون “ندعو ايران الى الإفراج فورا عن السفينة وطاقمها الدولي”، معتبرة أن “احتجاز سفينة مدنية من دون استفزاز يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وفعل قرصنة ارتكبه الحرس الثوري الإيراني”.

(وكالات)