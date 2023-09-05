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بايدن يعين وزير الخزانة الأسبق جاك لو سفيرا لدى اسرائيل

منذ 25 دقيقة

جاك لو سفير الولايات المتحدة المعين حديثا لدى إسرائيل- (رويترز)

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واشنطن: عين الرئيس الأمريكي جو بايدن وزير الخزانة في إدارة الرئيس الأسبق باراك اوباما، جاك لو، سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

وبعد مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه، يخلف جاك لو في هذا المنصب الرئيسي، توماس نايدز، فيما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الشريكين منذ فترة طويلة، تراجعاً منذ عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السلطة.

وشغل لو، وهو يهودي متدين يبلغ 68 عاما وخريج جامعة هارفرد، منصب وزير الخزانة من عام 2013 إلى عام 2017، في عهد الرئيس باراك أوباما.

ويأتي تعيينه في وقت تعمل الولايات المتحدة على تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وفي بيان رسمي، اشاد البيت الأبيض بـ”المسيرة المتميزة” للو الذي عمل في عدة إدارات ديموقراطية.

وعمل لو في عهد اوباما كوزير للخزانة وقبل ذلك كرئيس لموظفي البيت الأبيض، ومدير مكتب الإدارة والميزانية، ونائب وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون.

وفي تطور آخر، أجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن محادثات بشكل منفصل الثلاثاء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسط إصرار سعودي على إحراز تقدم في القضية الفلسطينية قبل أي تطبيع.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن بلينكن ناقش مع عباس “دعم حل الدولتين ومعارضة الإجراءات التي تهدد قابليته للتطبيق”.

ويزور منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك المنطقة حاليا.

(أ ف ب)

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