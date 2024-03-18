بايدن يفقد صوابه ويبدأ بالصراخ والسب في اجتماعات بالبيت الأبيض بعد إبلاغه بتدني نتائجه بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة 

واشنطن- “القدس العربي”: قال مشرعون أمريكيون إنّ الرئيس جو بايدن بدأ بالصراخ والسب في اجتماع خاص بالبيت الأبيض مع مجموعة من البرلمانيين بعد أن أخبره الحلفاء للتو بأن أرقام استطلاعات الرأي الخاصة به في ميشيغان وجورجيا قد انخفضت بسبب طريقة تعامله مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

فاز بايدن في جورجيا وميشيغان بفارق ضئيل قبل أربع سنوات، ، ولا يستطيع تحمل أي تراجع إذا أراد أن يهزم الرئيس السابق دونالد ترامب مرة أخرى

وكشف المشرعون أن الاجتماع الخاص عُقد في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وقالوا إن بايدن كان “يغلي”.

وقد فاز بايدن في جورجيا وميشيغان بفارق ضئيل قبل أربع سنوات، ، ولا يستطيع تحمل أي تراجع إذا أراد أن يهزم الرئيس السابق دونالد ترامب مرة أخرى.

وقال بايدن للمجموعة، بحسب أحد النواب، إنه يعتقد أنه كان يفعل الصواب، على الرغم من التداعيات السياسية.

وردا على سؤال حول الحادثة، قال أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض: “يتخذ الرئيس بايدن قرارات الأمن القومي بناء على احتياجات الأمن القومي للبلاد وحدها – وليس أي عامل آخر”.

ولعدة أشهر، راقب الديمقراطيون حملة 2024 تتكشف بقلق متزايد حيث يكافح الرئيس الحالي لتحقيق مكاسب ضد سلفه المهزوم. وقد وصلت الإحباطات التي امتدت عبر الحزب إلى ذروتها، حيث كان بايدن في بعض الأحيان يشكك في قرارات السفر واستراتيجيات الاتصالات التي تركت الكثير من الناخبين جاهلين بشأن سجله، حسبما أظهرت مقابلات مع ما يقرب من 20 مشرعًا ومسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة وحلفاء بايدن.

انطلقت رصاصة البداية لحملة الانتخابات العامة الأسبوع الماضي عندما اختتم بايدن ترشيح الحزب الديمقراطي. ومع ذلك فهو لا يزال يبحث عن سبل لإقناع الناخبين بأنه يستحق فترة ولاية ثانية بفضل الإنجازات السياسية التي استعصت على الرؤساء السابقين، وفقاً لشبكة “إن بي سي نيوز”.

وبحسب ما ورد، يشير التاريخ إلى أنه سيكون من الصعب عليه التعافي. تعتبر نسبة تأييد بايدن البالغة 38% في هذه المرحلة من التقويم أقل من تلك التي حصل عليها آخر 3 رؤساء خسروا إعادة انتخابهم: ترامب (48%)، وجورج بوش الأب (39%)، وجيمي كارتر (43%). وفقا لبيانات استطلاع غالوب.

ولطالما اعتقد بايدن أنه لا يحصل على التقدير لاقتصاد خلق 15 مليون وظيفة جديدة. وفي إطار سعيه للوصول إلى الناخبين المشتتين الذين ربما يستمعون إليه، طلب من كتاب خطاباته قبل خطاب حالة الاتحاد أن يخففوا من حدة بعض الخطابات النبيلة ويوضحوا بوضوح ما فعله، حسبما قال شخص مطلع على الاستعدادات للخطاب.

وقال شخص آخر مطلع على الأمر، إنه خلال المناقشات الداخلية، سوف يضغط على مساعديه حول أي أجزاء من سجله يجب تسليط الضوء عليها في ولايات مختلفة.

وقال شخص ثالث مطلع على المناقشات الداخلية إن الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، محاطًا بمساعدين وقائيين يريدون تقليل فرص حدوث تقلبات، يشعر بالغضب من القيود التي يراها تتعارض مع غرائزه الطبيعية كسياسي تجزئة.

وقال مطلعون على الأمر إن بايدن يشعر بالعزلة في بعض الأحيان وكان حريصًا على الخروج أكثر، ومقابلة الناخبين وجهًا لوجه ونقل المعركة مباشرة إلى ترامب، وفقاً لشبكة “إن بي سي نيوز”.

وهناك دلائل تشير إلى أن البعض داخل حزبه بدأوا يفقدون صبرهم معه.

وقال النائب الديمقراطي آدم سميث :”وقف بايدن أمام العالم أجمع وقال: أنا مستعد، أنا الرجل الذي يمكنه إسقاط دونالد ترامب”. “لذا، من الأفضل أن يفعل ذلك. ليس لدينا الوقت لكي يشعر بالقلق بشأن ما إذا كان الناس يقولون الأشياء بشكل صحيح أم لا أو أن أرقام الاستطلاعات في المكان الذي ينبغي أن تكون فيه. أريد طاقة مركزة وليس غضبًا دفاعيًا.

ووجه بايدن في بعض الأحيان غضبه إلى كبار موظفيه المتماسكين. وقالت المصادر إنه بالنظر إلى النجاحات التي حققها في تمرير مشاريع القوانين ذات الصلة وتحسين الاقتصاد، كان بايدن منزعجًا لأن رسالته لم تصل إلى جمهور الناخبين الأوسع.

وقبل ثمانية أشهر من الانتخابات، لا يزال فريق حملة بايدن واثقا من فرصه.

وتشير مذكرة أرسلتها مديرة الحملة جولي شافيز رودريغيز في ديسمبر/كانون الأول إلى أن خطة بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس كانت دائمًا هي البدء في “تكثيف” رحلاتهما الانتخابية في وقت مبكر من هذا العام – وهو أمر يحدث الآن.