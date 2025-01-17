سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يقر بأن إسرائيل كانت تتعمد قتل المدنيين في غزة “على طريقة الحرب العالمية الثانية”- (فيديو)

17 - يناير - 2025

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“القدس العربي”: أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة نشرت قناة MSNBC الأمريكية مقتطفات منها، مساء الخميس، بأن إسرائيل كانت تقتل عمدا آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح أنه خلال الأيام الأولى من الحرب وبعد زيارته إسرائيل، قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لا يمكنك قصف المجتمعات في غزة بهذة الطريقة العشوائية (طريقة المسح)، وكان رد نتنياهو: أنتم فعلتم ذلك في الحرب العالمية الثانية وأسقطتم قنبلة نووية على اليابان.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 18, 2025 الساعة 8:11 ص

    أيها النازي الفاشي الصهيوني دماء أطفال ونساء غزة التي سفكتموها بصواريخ بنتاغونكم العفن النتن أكثر من سبعين ألفا من أرواح الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال معلقة في رقابكم إلى يوم الدين بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منكم شر انتقام ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

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  2. يقول Rahma:
    يناير 18, 2025 الساعة 5:52 م

    و انت كنت شريك بدعمك عن طريق الاسلحة

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  3. يقول علي:
    يناير 18, 2025 الساعة 7:44 م

    بايدن الخرف اعترف بمشاركته الكيان في جرائم الحرب. بحكم سنه الكبيرة هو لا يدرك ما يقول وانه يدين نفسه. كما فعل المجرم بوش عندما زل لسانه بفعل الزهايمر أيضا عندما أراد وصف الحرب بين روسيا و اوكرانيا. قال ان العملية العسكرية الروسيه في اوكرانيا جاءت بقرار رجل واحد ان يشن غزوا غير مبرر على الإطلاق ووحشي على العراق- اقصد اوكرانيا… نفس الشيء حدث اكمل حديثه

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  4. يقول دوسي الهادي بنسلفانيا:
    يناير 21, 2025 الساعة 12:17 ص

    اسلوب نتن ياهو و المتطرفون الاسرائيليون موثق عبر التاريخ ومعروف و الأجدر بالطرف الضعيف ان يحسب حسابه قبل ان يُعطي مثل هؤلاء المجرمين السبب والذريعة ليقتلوا الابرياء من شعب يعاني منذ سنوات و يتوق لحياة طبيعية كأي انسان.
    حماس اخطأت خطأ لا يمكن ان يبرره اي عاقل والتاريخ سيكتب حجم الدمار الذي يعيشه الانسان في غزة وما حل بالمنطقة من تغير استراتيجي لمصلحة الاحتلال، دعم غير مسبوق و تدمير النفوذ الإيراني و سقط الاسد و صار لبنان خارج المعادلة، اما التطبيع فهو سيستمر مع ترامب، استراتيجيا لم يحصل اي شيء ايجابي مقارنة بالموت و التطهير العرقي الذي حدث في غزة، لا شيء 👎 ، وقف اطلاق النار تم بمقايضة الرهائن بشاحنات المساعدات و الوقود و محاولة حماس اليائسة الا تفقد حكمها لغزة وهذا ليس انجاز اذ كانت اصلا حماس تحكم غزة،
    اما الأسرى الفلسطينيون فقد أعتقلت إسرائيل اكثر مما كانت تحتجز قبل خرق الهدنة

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  5. يقول عماد الجبوري:
    يناير 21, 2025 الساعة 1:43 ص

    بعد مايخرجون من السلطه يعترفون
    وحين كان حاكم ينفذ ما يطلبه الصهاينه كل رؤساء أمريكا
    قالو هذا

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  6. يقول عابر سبيل:
    يناير 22, 2025 الساعة 12:50 م

    يجب أن لا ينسى هذا الأحمق بأنه شريك في الجريمة من أولها إلى آخرها ..

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