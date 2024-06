بايدن: إسرائيل ستوقف “أنشطتها” في غزة خلال شهر رمضان- (فيديو)

“القدس العربي”: تجدد الأمل حيال إمكانية التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، الثلاثاء، مع احتمال وقف إسرائيل حربها اعتباراً من الأسبوع المقبل وخلال شهر رمضان، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار يجري التفاوض بشأنه، على ما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد نحو خمسة أشهر من اندلاع الحرب.

وأشار بايدن خلال مقابلة مع برنامج الفكاهي سيث مايرز على شبكة إن بي سي الأمريكية، إلى أنّ شهر “رمضان يقترب وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في أنشطة خلال شهر رمضان من أجل إعطائنا الوقت لإخراج جميع الرهائن” المحتجزين لدى حركة حماس.

وردا على سؤال حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال بايدن: “هناك طريق أمامنا، لكنه طريق صعب. أولا يجب إطلاق سراح المحتجزين”.

وذكر بايدن أنه يجب على إسرائيل أن تغتنم الفرصة لتحقيق السلام لنفسها وللفلسطينيين، مضيفا: “ليس من الضروري أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا. أنا صهيوني. إن لم تكن هناك إسرائيل، لن يكون أي يهودي في العالم آمنا”.

وأضاف أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، فيمكن إحراز تقدم في اتجاه مختلف، وأنه في مثل هذه الحالة “يمكن التوصل إلى حل الدولتين الذي يضمن أمن إسرائيل واستقلال فلسطين”.

