سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن: إسرائيل ستوقف “أنشطتها” في غزة خلال شهر رمضان- (فيديو)

27 - فبراير - 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المقابلة

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“القدس العربي”: تجدد الأمل حيال إمكانية التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، الثلاثاء، مع احتمال وقف إسرائيل حربها اعتباراً من الأسبوع المقبل وخلال شهر رمضان، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار يجري التفاوض بشأنه، على ما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد نحو خمسة أشهر من اندلاع الحرب.

وأشار بايدن خلال مقابلة مع برنامج الفكاهي سيث مايرز على شبكة إن بي سي الأمريكية، إلى أنّ شهر “رمضان يقترب وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في أنشطة خلال شهر رمضان من أجل إعطائنا الوقت لإخراج جميع الرهائن” المحتجزين لدى حركة حماس.

وردا على سؤال حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال بايدن: “هناك طريق أمامنا، لكنه طريق صعب. أولا يجب إطلاق سراح المحتجزين”.

وذكر بايدن أنه يجب على إسرائيل أن تغتنم الفرصة لتحقيق السلام لنفسها وللفلسطينيين، مضيفا: “ليس من الضروري أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا. أنا صهيوني. إن لم تكن هناك إسرائيل، لن يكون أي يهودي في العالم آمنا”.

وأضاف أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، فيمكن إحراز تقدم في اتجاه مختلف، وأنه في مثل هذه الحالة “يمكن التوصل إلى حل الدولتين الذي يضمن أمن إسرائيل واستقلال فلسطين”.

وفي وقت سابق اليوم، وخلال زيارته إلى نيويورك، أجاب بايدن على سؤال للصحافيين حول توقيت التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة قائلا: “آمل ذلك بحلول نهاية هذا الأسبوع”.

وأكمل: “قال مستشاري للأمن القومي إننا قريبون للغاية، ولكن لم يتم الانتهاء منه بعد، وآمل التوصل لوقف إطلاق النار بحلول الاثنين المقبل”.

(وكالات)

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  1. يقول عامر:
    فبراير 28, 2024 الساعة 4:44 ص

    امة خانعة التي تترك بايدن ونتنياهو يعربدان في الوطن العربي

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  2. يقول Palestine is a 🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    فبراير 28, 2024 الساعة 6:59 ص

    Don’t be too late
    Continue the war means continue the catastrophe for all.. it’s Mega tragedy for The world.
    CEASE-FIRE is the only way to finding solution for this bloodshed
    حكمه العقل تتطلب وقف الحرب بدلا من الإستمرار بسفك دماء البشريه
    الإنسان أغلي ما نملك وعلينا الحفاظ عليه كما نحافظ على أنفسنا.ومن هذا المنطلق علينا ةالتفكير في اجاد الحلول المنطقيه…مثلا تحويل هذا الصراع إلي إنشاء دوله السلام آلتي تضم جميع الأطراف المتنازعه بتحقيق والانصاف والمحبه والتعاون بين الجميع.
    الكون لنا جميعا. ونحن في ونفس الوقت راحلون سريعا فلا داعي أن نعيش تعساء. حيث ممكن أن نتعايش سعداء.
    حب لأخيك كما تحب لنفسك. اخوك في الانسانيه. وكلنا ننتمي إلي هذه الاسره.خير دليل علئ ذلك.تضحيه الإنسان الجندي الأمريكي ( اليهودي )بنفسه من أجل إرشاد العالم بوقف هذه الحرب.حريه الإنسان أثمن ما نملك.Aaron Bushnell.فلنحترم هدفه هذا لنا جميعاً. لأن الاستعباد والظلم جريمه

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  3. يقول حسن:
    فبراير 28, 2024 الساعة 8:37 ص

    توقف أنشطتها كأنها كانت تحاظر في مواظيع التربية والأخلاق ومساعدة الغير انها سذاجة وغباء من رءيس اكبر دولة في صناعة الحروب وتسويق الأسلحة لذالك صوت بالڤيتو لعدم توقيف الإبادة ظد الشعب الفلسطيني.

    رد
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