بايدن يقول إنه أوضح للإسرائيليين أنه سيكون من الخطأ احتلال غزة

وودسايد (كاليفورنيا): قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأنه سيكون من الخطأ احتلال غزة.

وتابع بايدن للصحافيين أنه يبذل كل ما في وسعه لتحرير المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، لكن هذا لا يعني إرسال الجيش الأمريكي.

وقال إن إسرائيل ملزمة بتوخي أكبر قدر ممكن من الحذر في ملاحقة الأهداف.

وأكد بايدن بأنه لا يعرف إلى متى سيستمر الصراع في غزة.

ورفض بايدن الكشف عن المعلومات الاستخبارية بشأم مزاعم استخدام حركة حماس لمستشفيات غزة.

(وكالات)