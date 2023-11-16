بايدن يقول إنه أوضح للإسرائيليين أنه سيكون من الخطأ احتلال غزة

وودسايد (كاليفورنيا): قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأنه سيكون من الخطأ احتلال غزة.
وتابع بايدن للصحافيين أنه يبذل كل ما في وسعه لتحرير المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، لكن هذا لا يعني إرسال الجيش الأمريكي.
وقال إن إسرائيل ملزمة بتوخي أكبر قدر ممكن من الحذر في ملاحقة الأهداف.
وأكد بايدن بأنه لا يعرف إلى متى سيستمر الصراع في غزة.
ورفض بايدن الكشف عن المعلومات الاستخبارية بشأم مزاعم استخدام حركة حماس لمستشفيات غزة.
(وكالات)
عجوز بائس سيجني العلقم في انتخابات 2024 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥
نعم انت صادق انك اوضحت لهم انه من الخطأ احتلال غزة ،كما انك اوضحت لهم انه ليس من الخطأ تدمير البيوت و المستفيات و الكنائس على من فيها ، و انك اوضحت لهم ايضا انه ليس من الخطاء قتل النساء و الشيوخ و الاطفال. و انا اود ان اوضح لك يا بايدن انه ليس من الخطأ البصق على وجهك
هههها ….بارك الله فيك يا عبقري ….نصيحة من قصدير …. أنت ” أوضحت ” و مذا عن ” المتقبل للإيضاح “….؟؟؟؟ هههها ……..