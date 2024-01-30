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بايدن يقول إنه اتخذ القرار بشأن الرد على الهجوم في الأردن- (فيديو)

منذ 7 دقائق

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، أنّه اتخذ قراراً بشأن كيفية الرد على الهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، مضيفاً أنّ إيران هي المسؤولة عن تزويد الأسلحة للهجوم.

وقال بايدن “نعم” في إجابة على سؤال المراسلين عمّا إذا كان قد اتخذ قراراً بشأن الرد. وأضاف رداً على سؤال عمّا إذا كانت إيران المسؤولة، “أنا أحمّلهم المسؤولية، بمعنى أنّهم يزودون الأسلحة للأشخاص الذين قاموا به (الهجوم)”.

وأضاف بايدن أنه لا يريد تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، بعد هجوم الأردن.

وصرح بايدن لصحافيين في البيت الأبيض لدى مغادرته للمشاركة في جولة انتخابية في فلوريدا “لا أعتقد أننا نريد حرباً أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. هذا ليس ما أسعى إليه”.

(أ ف ب)

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