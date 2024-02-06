بايدن يقول إنه التقى مؤخراً مع الرئيس الفرنسي الأسبق ميتران “الذي توفي في عام 1996”

نيفادا- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام حشد من الناس في لاس فيغاس يوم الأحد إنه التقى مؤخرًا بفرانسوا ميتران، الرئيس الفرنسي الذي توفي منذ ما يقرب من 30 عامًا.

وجاءت هذه التعليقات بينما كان بايدن يحذر من مخاطر رئاسة ترامب الثانية المحتملة ، حيث كان يهدف إلى تعزيز الحماس قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي يوم الثلاثاء في ولاية نيفادا.

وروى بايدن، قصة رواها مرات عديدة خلال فترة رئاسته، حول لقاء عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مجموعة السبع في إنكلترا، بعد بضعة أشهر من تولي بايدن السلطة في البيت الأبيض.

ويتذكر بايدن قائلاً: “جلست وقلت: لقد عادت أمريكا”. “ونظر إلي ميتران من ألمانيا -أعني من فرنسا…” ، وتوقف بايدن قبل أن يجمع أفكاره لينهي الجملة: “حسنًا، كم من الوقت ستعود؟”.

وقال بايدن إن “المستشار الألماني” سأله كيف سيكون رد فعله – وبالتالي الولايات المتحدة – إذا اقتحم آلاف الأشخاص، افتراضيا، مجلس العموم البريطاني وقتلوا اثنين من “البوبي” أو ضباط الشرطة البريطانيين، لردعهم. وقف انتخاب رئيس الوزراء.

فرانسوا ميتران كان رئيساً لفرنسا بين عامي 1981 و1995. وتوفي في عام 1996.