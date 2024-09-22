سياسة | دولي

بايدن يقول إن الولايات المتحدة تفعل “كل ما في وسعها” لمنع اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إن الولايات المتحدة تفعل “كل ما في وسعها” لمنع اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وقال بايدن، ردا على سؤال حول “التوترات المتزايدة” في المنطقة: “سنفعل كل ما في وسعنا لمنع اندلاع حرب أوسع”.

وتأتي تصريحات بايدن في أعقاب تبادل إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية . وقال مسؤول صحي لبناني يوم السبت إن أكثر من 30 شخصا استشهدوا في غارة جوية شنتها إسرائيل استهدفت حزب الله في بيروت.

وقال وزير الصحة فراس الأبيض في مؤتمر صحافي إن الغارة أسفرت عن استشهاد 31 شخصا بينهم سبع نساء وثلاثة أطفال. كما أصيب 68 شخصا على الأقل، وما زال 15 شخصا يتعافون في المستشفى، بحسب الأبيض.

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