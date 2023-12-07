بايدن يقول إن هناك حاجة لمزيد من المساعدات في غزة في اتصالين مع نتنياهو والملك عبد الله الثاني

واشنطن: ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالين منفصلين اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله، وقال إن هناك حاجة لمزيد من المساعدات للمدنيين في غزة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن “شدد على الحاجة الماسة لحماية المدنيين وفصلهم عن (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس بما في ذلك من خلال ممرات تسمح للناس بالتحرك بأمان من مناطق محددة للأعمال العدائية”.

وشدد بايدن لنتنياهو على أن “هناك حاجة ملحة إلى المزيد من المساعدة في شتى المجالات”.

(رويترز)