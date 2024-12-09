بايدن يقول إن واشنطن ستدعم العملية الانتقالية في سوريا

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيدعم “بشكل كامل” العملية الانتقالية في سوريا التي ستتم تحت رعاية الأمم المتحدة وتحت قيادة السوريين، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض الإثنين، أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، بحثا خلالها التطورات في سوريا وغزة.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، تبنى مجلس الأمن القرار 2254 الذي يطالب ببدء مباحثات السلام والتوصل إلى حل سياسي للوضع في سوريا.

وجرت خلال الاتصال مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لمنع عودة تنظيم “داعش” ، بحسب البيان.

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في محافظتي حلب وإدلب اللتين سيطرت عليهما الفصائل، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.

وبحث الجانبان جهود وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

(الأناضول)