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بايدن يكشف عن أسوأ نصيحة سمعها في حياته

منذ 24 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أسوأ نصيحة سمعها في حياته كانت “حمل الضغائن والرغبة في الانتقام”.

وقال :” حمل الضغائن لن يوصلك إلى أي مكان”.

وأضاف ساخراً ” بعض الناس قد يشكون الآن في أنني من أصول أيرلندية”.

وتابع الرئيس البالغ من العمر 80 عاماً ” من الجيد أن تتذكر بعض الأمور، ولكن حمل الضغينة ليس مفيداً”.

وكشف بايدن، ايضاً، أن أفضل نصيحة سمعها في حياته كانت من والدته وهي ” ضرورة الظهور”.

وقال :” كانت والدتي تردد، جو انهض، لا تنحني أبداً”.

وكشف بايدن في دردشة واسعة حول الحزن والصحة العقلية على بودكاست “ذا بوربص” أنه لا يشاهد التلفزيون.

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