بايدن يكلّف الجيش الأمريكي بإنشاء ميناء عسكري لإيصال مساعدات إلى غزة

واشنطن – غزة – «القدس العربي»: دفن عشرات الفلسطينيين، أمس الخميس، في مقبرة جماعية جديدة في رفح جنوب قطاع غزة، الذي يعاني من حصار أسفر عن مجاعة، فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكلف جيش بلاده بإنشاء ميناء عسكري على ساحل القطاع لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إليه عن طريق البحر، وقد سارع الاحتلال لتأييد خطوة واشنطن.

وأعلن المركز الصحافي في غزة، أن الاحتلال أعاد إلى سلطات الأراضي الفلسطينية عشرات الجثث التي تم انتشالها في الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة.

ودُفنت الجثث ملفوفة بأغطية بلاستيكية زرقاء، في مقبرة جماعية تم حفرها مؤخراً بالقرب من رفح في جنوب القطاع الفلسطيني، ثمّ تمّت تغطيتها بالرمال بواسطة حفّارة أمام عشرات الأشخاص كانوا موجودين في المكان، حسبما أفادت «فرانس برس».

وبما يخص المساعدات، أفاد مسؤول في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، دون تسميته، خلال مؤتمر صحافي عقده عبر الهاتف، بأن بايدن سيعلن في خطاب «حالة الاتحاد» أمام الكونغرس أنه أعطى تعليمات للجيش الأمريكي الذي سيبدأ العمل على إنشاء ميناء عسكري على ساحل غزة حتى يُتاح إيصال المساعدات إليه عن طريق البحر. وأشار إلى أنه مع إنشاء الميناء العسكري ستتمكن السفن الكبيرة من إيصال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وصرح بأن هذه المساعدات ستشمل الغذاء والماء بالإضافة إلى الأدوية ومعدات الإقامة المؤقتة.

وردا على سؤال عن وضع الجنود الأمريكيين الذين سيكونون في الميناء، ذكر مسؤول البيت الأبيض أن أقدامهم لن تطأ غزة. وسارع مسؤول إسرائيلي للتأكيد أن تل أبيب ترحب بخطة أمريكية لبناء «ميناء مؤقت» وستنسق بشأن تطوير المشروع مع الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن إسرائيل «تدعم بالكامل» إنشاء مثل هذا المرفق.

في الموازاة، أعلن الجيش الأردني في بيان أن طائرات سلاح الجو الملكي الأردني نفذت تسعة إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية لمواقع في شمال غزة بمشاركة طائرات أمريكية، وفرنسية، وبلجيكية، وهولندية، ومصرية.

طفل فلسطيني لجنود مصريين: ساعدوني إخوتي بدهم ياكلوا

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، كتابة طفل فلسطيني في مدينة رفح رسالة إلى الجنود المصريين على حدود غزة وعزمه تقديمها لهم لمساعدته في توفير الطعام لإخوته.

وتضمنت الرسالة التي كُتبت على ورقة ممزقة: «ساعدوني… إخوتي بدهم ياكلوا بدّي أكل لإخوتي».

وسأل مصور الفيديو الطفل: لماذا لا تطلب منهم عبر الحديث معهم؟ فقال الطفل: «بيردوش عليها».

ليوجه مصور الفيديو سؤلاً آخر للطفل، هل سيردون على الرسالة؟ ليرد الطفل قائلاً: «إن شاء الله، وسأحاول وضع الرسالة من هنا (عبر الحاجز الحديدي على الحدود) وممكن ياخدوها».

بريطانيا تدرس تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

كشفت صحيفة «إسرائيل هيوم» في موقعها الإنكليزي على الإنترنت أمس الخميس، معلومات خاصة عن زيارة وفد من المحامين البريطانيين إلى إسرائيل في شهر شباط / فبراير الماضي للتدقيق في أفعال الجيش الإسرائيلي في غزة.

وأشارت الى أنّ ذلك تزامن مع ما ذكرته صحيفة «الغارديان»، التي قالت «إسرائيل هيوم» إنها «تعادي إسرائيل»، أن بريطانيا بحثت في تقييد تصدير الأسلحة على خلفية العملية التي يحضّر لها الجيش الإسرائيلي في رفح.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن بريطانيا عكفت خلال الأسابيع الماضية على دراسة الصادرات الأمنية إلى إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وأشارت إلى أنه وفقًا لقوانين المملكة المتحدة، يجب حظر الصادرات الأمنية «عندما تكون هناك مخاوف من أن الأسلحة الآتية من بريطانيا تُستخدم في «جرائم حرب».

وتابعت «يُعزى هذا التحول في السياسة إلى تغيير في موقف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون».