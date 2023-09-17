بايدن يلتقي نتنياهو ولولا وزيلينسكي الأسبوع المقبل

واشنطن -“القدس العربي”: يتضمن جدول الأعمال المزدحم للرئيس الأمريكي جو بايدن المزدحم خلال فترة وجوده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، اجتماعات مع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسيعود بعد ذلك إلى واشنطن لإجراء محادثات مهمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، أيضاً، أن بايدن سيستضيف زيلينسكي يوم الخميس لإجراء محادثات في البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يجتمع زيلينسكي مع المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين أثناء وجوده في واشنطن.

وتأتي الزيارة الثالثة لزيلينسكي إلى البيت الأبيض منذ تولي بايدن منصبه، في ظل انقسام متزايد في الكونغرس بشأن توفير تمويلات إضافية لأوكرانيا مع دخول الحرب عامها الثاني، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

ويسعى بايدن للحصول على حزمة بقيمة 13.1 مليار دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا و8.5 مليار دولار للدعم الإنساني.