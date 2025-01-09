بايدن يلغي رحلة إلى إيطاليا بعد حرائق لوس أنجليس

واشنطن: أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أنّ الرئيس جو بايدن ألغى رحلة كان مقررا أن يقوم بها إلى إيطاليا من 9 ولغاية 12 كانون الثاني/يناير الجاري وذلك بهدف التركيز على جهود مكافحة الحرائق الهائلة المستعرة في محيط لوس أنجليس.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيار في بيان، إنّ بايدن الذي توجّه إلى لوس أنجليس الأربعاء “قرّر إلغاء رحلته المقبلة إلى إيطاليا من أجل التركيز على إدارة كل نواحي الاستجابة الفدرالية في الأيام المقبلة”.

وأوضحت أن الرئيس المنتهية ولايته اتّخذ هذا القرار “بعد عودته هذا المساء من لوس أنجليس حيث التقى في وقت سابق اليوم بعناصر الشرطة والإطفاء وموظفي الطوارئ”.

وكان مقررا أن يسافر بايدن إلى إيطاليا من الخميس إلى الأحد، في ما كان يفترض أن يكون آخر رحلة خارجية له قبل انتهاء ولايته في 20 كانون الثاني/ يناير.

وأتى قرار بايدن بعد أن أعلنت السلطات في لوس أنجليس أنّ خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حرائق غابات ضخمة اندلعت عند مشارف المدينة الكبرى ولا تزال خارج السيطرة لا بل إنها تتمدّد بسرعة، محذّرة من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وأتت نيران هذه الحرائق الضخمة التي أججتها رياح عاتية على أكثر من 1500 مبنى وأرغمت أكثر من مئة ألف شخص على إخلاء منازلهم.

وليل الأربعاء، أمرت السلطات سكان وسط منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم بعد اندلاع حريق جديد على بُعد مئات الأمتار فقط من جادّة هوليوود الشهيرة.

(أ ف ب)