بايدن ينتقد رؤية ترامب “القاتمة” ويتعهد بمواصلة حملته الانتخابية

واشنطن: انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن منافسه الجمهوري دونالد ترامب ووصفه بأنه صاحب “رؤية قاتمة” لأمريكا، وقال إنه يتطلع إلى العودة إلى الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل والفوز بسباق الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال بايدن في بيان عقب المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري “رؤية دونالد ترامب القاتمة للمستقبل لا تعبر عنا كأمريكيين. معا، كحزب وكدولة، يمكننا أن نهزمه في صندوق الاقتراع وسوف نهزمه. إنني أتطلع إلى العودة إلى الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل لمواصلة الكشف عن التهديد الذي تمثله أجندة مشروع 2025 لدونالد ترامب”.

(رويترز)