سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يندد بالهجمات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في هولندا- (تدوينة)

8 - نوفمبر - 2024

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واشنطن: ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بالهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام أمس ووصفها بأنها “خسيسة” وقال إنها “تعكس لحظات مظلمة في التاريخ عندما تعرض اليهود للاضطهاد”.

وأضاف بايدن في منشور على (إكس) أن الولايات المتحدة على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين والهولنديين مضيفا “يجب علينا محاربة معاداة السامية بلا هوادة أينما ظهرت”.

(رويترز)

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