بايدن يندد بالهجمات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في هولندا- (تدوينة)

واشنطن: ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بالهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام أمس ووصفها بأنها “خسيسة” وقال إنها “تعكس لحظات مظلمة في التاريخ عندما تعرض اليهود للاضطهاد”.

وأضاف بايدن في منشور على (إكس) أن الولايات المتحدة على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين والهولنديين مضيفا “يجب علينا محاربة معاداة السامية بلا هوادة أينما ظهرت”.

The Antisemitic attacks on Israeli soccer fans in Amsterdam are despicable and echo dark moments in history when Jews were persecuted.

We’ve been in touch with Israeli and Dutch officials and appreciate Dutch authorities’ commitment to holding the perpetrators accountable.

We…

— President Biden (@POTUS) November 8, 2024