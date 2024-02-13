بايدن يندد بتصريحات ترامب “الغبية” و”المخزية” عن حلف شمال الأطلسي

واشنطن: دان الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء تصريحات “غبية” و”مخزية” لدونالد ترامب قال فيها إنه سيشجع روسيا على مهاجمة أعضاء في التكتل إذا لم يفوا بالتزاماتهم المالية.

وقال بايدن في تصريح متلفز من البيت الأبيض إن تصريحات ترامب “غبية ومخزية وخطيرة”، وشدّد على أن حلف شمال الأطلسي يحمي الولايات المتحدة والعالم وهو ما “لا يراه” الرئيس السابق.

(أ ف ب)





