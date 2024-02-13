سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يندد بتصريحات ترامب “الغبية” و”المخزية” عن حلف شمال الأطلسي

13 - فبراير - 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن: دان الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء تصريحات “غبية” و”مخزية” لدونالد ترامب قال فيها إنه سيشجع روسيا على مهاجمة أعضاء في التكتل إذا لم يفوا بالتزاماتهم المالية.

وقال بايدن في تصريح متلفز من البيت الأبيض إن تصريحات ترامب “غبية ومخزية وخطيرة”، وشدّد على أن حلف شمال الأطلسي يحمي الولايات المتحدة والعالم وهو ما “لا يراه” الرئيس السابق.

(أ ف ب)



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  1. يقول رمضان الجزائري:
    فبراير 14, 2024 الساعة 7:42 م

    ترامب يمثل عقلية رعاة البقر دون مساحيق.
    من الجيد أن يكشف الوجه القبيح للإمبريالية الامريكية التي يمكنها أن تبيع حتى خدامها الذين يسمون ” حلفاء”

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      فبراير 15, 2024 الساعة 8:39 ص

      صحيح جدا جدا 🇵🇸🤕☝️

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