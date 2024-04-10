سياسة | دولي | الولايات المتحدة

بايدن يهنئ المسلمين بعيد الفطر ويدعو لإعادة بناء السلام- (تغريدة)

10 - أبريل - 2024

حجم الخط
1

واشنطن:  أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعاطفه مع ضحايا النزاعات والجوع، في رسالته لتهنئة المسلمين بعيد الفطر التي دعا فيها أيضا إلى إعادة بناء السلام.

وقال بايدن عبر حسابه على منصة إكس ليل الثلاثاء/الأربعاء: “في وقت تجتمع فيه العائلات والمجتمعات المسلمة للاحتفال بعيد الفطر، هم يفكرون أيضا في الألم الذي يشعر به الكثيرون”.

وأضاف: “أتعاطف مع أولئك الذين يعانون من النزاع والجوع والتشريد في أنحاء العالم، بما في ذلك في أماكن مثل غزة والسودان”.

وتابع: “الآن هو الوقت المناسب لإعادة التعهد ببناء السلام والحفاظ على كرامة الجميع”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 10, 2024 الساعة 4:27 ص

    بايدن وبلينكن أيديهم ملطخة بدماء أطفال ونساء غزة العزة و الصمود ✌️🇵🇸☹️☝️

    رد

أخبار ذات صلة

زيارة السوداني لواشنطن واللعب على اللغة!
منذ 6 ساعات
رئيسة تحرير “ويكيليكس” تحض على إيجاد “حل سياسي” لقضية أسانج
منذ يوم واحد
بايدن: أدعو لوقف إطلاق النار في غزة.. سياسة نتنياهو خاطئة
10 - أبريل - 2024
الولايات المتحدة ترسل أسلحة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا
9 - أبريل - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية