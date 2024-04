بايدن يهنئ المسلمين بعيد الفطر ويدعو لإعادة بناء السلام- (تغريدة)

واشنطن: أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعاطفه مع ضحايا النزاعات والجوع، في رسالته لتهنئة المسلمين بعيد الفطر التي دعا فيها أيضا إلى إعادة بناء السلام.

وقال بايدن عبر حسابه على منصة إكس ليل الثلاثاء/الأربعاء: “في وقت تجتمع فيه العائلات والمجتمعات المسلمة للاحتفال بعيد الفطر، هم يفكرون أيضا في الألم الذي يشعر به الكثيرون”.

وأضاف: “أتعاطف مع أولئك الذين يعانون من النزاع والجوع والتشريد في أنحاء العالم، بما في ذلك في أماكن مثل غزة والسودان”.

وتابع: “الآن هو الوقت المناسب لإعادة التعهد ببناء السلام والحفاظ على كرامة الجميع”.

